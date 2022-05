El autobús de la banda La Adictiva terminó con un cristal roto, tras sufrir un ataque con una piedra, previo a su presentación en la Feria de San Marcos.

¿Dónde ocurrió el ataque?, ¿algún integrante de la banda La Adictiva resultó herido?, ¿quién fue el responsable de la agresión al autobús?

En conferencia de prensa, los integrantes de la banda La Adictiva, que en noviembre de 2021 fueron víctimas de un ataque a balazos, dieron aseguraron sentirse tranquilos pues, dijero, “el que nada debe, nada teme”.

El fin de semana, La Adictiva se presentó en el Foro de las Estrellas de la Feria de San Marcos, ante más de 28 mil personas, quienes por tres horas corearon los temas de la banda.

Previo a su rotundo éxito, los integrantes de La Adictiva vivieron un fuerte susto, pues mientras se dirigían a la Feria de San Marcos, el autobús en el que viajaban fue víctima de una agresión.

Así lo revelaron los músicos, señalando que el ataque con la piedra a su autobús sucedió la tarde del viernes, a la altura del libramiento a Guadalajara, mientros ellos se encontraban dormidos.

¿Cuáles fueron las consecuencias del ataque? Los integrantes de La Adictiva intentaron restarle importancia a lo sucedido, señalando que sólo tuvieron daños materiales mínimos.

Sobre quién o quiénes fueron los autores del ataque, los músicos de La Adictiva dijeron que pudo haber sido un fan que quiso captar su atención:

“Sabemos que pudo ser gente buena o pudo ser gente mala, en el aspecto de que quieran llamar tu atención de alguna forma, no queremos abundar mucho en el tema pero ya ha pasado, le ha pasado a muchísimos, entonces símplemente no nos queremos preocupar, queremos creer que solamente fue algún maleantillo que andaba tirando por ahí rocas y piedras, pero sí creeme que es un tema muy difícil para todos, no nada más como agrupación”

Banda La Adictiva