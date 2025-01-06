Tom Holland -de 28 años de edad- y Zendaya, están comprometidos. Esto sería confirmado gracias a fuentes cercanas a la pareja y el anillo que la actriz usó en los Globos de Oro 2025.

En exclusiva para el medio TMZ, fuentes cercanas a la pareja estarían confirmando que Tom Holland y Zendaya -de 28 años de edad-, están comprometidos.

Desde que Tom Holland confesó que dejaría su carrera como actor una vez que se convirtiera en papá, muchos fanáticos ya presentían que la relación con Zendaya tenía planes de ir más en serio.

Además de esto, desde hace unos meses se reveló en el podcats Deux U o Duex Moi, que Tom Holland y Zendaya estarían próximos a casarse.

Sin embargo, lo que nadie se esperaba, es que se revelaría su compromiso gracias al anillo que usó Zendaya en los Globos de Oro 2025.

Zendaya y Tom Holland, alfombra roja de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Amy Sussman/AFP)

¿Tom Holland y Zendaya se van a casar?

Fuentes cercanas a la pareja, dijeron a TMZ que Tom Holland le propuso matrimonio a Zendaya entre Navidad y Año Nuevo.

Asimismo, las mismas fuentes mencionan haber sido un momento íntimo entre los actores, pues se dice que se encontraban en una de las casas familiares de Zendaya en Estados Unidos.

Después de estas fechas, Zendaya mostró su anillo de compromiso el domingo 5 de enero en los Globos de Oro 2025; el cual, equivale a miles de dólares.

El anillo que usó Zendaya en los Globos de Oro 2025 revelaría su compromiso con Tom Holland

Luego de que se llevaran a cabo los Globos de Oro 2025, hubo momentos que dieron a resaltar; entre ellos, el anillo que usó Zendaya durante la premiación.

Este anillo, el cual dio mucho a relucir, dio mucho de qué hablar y fue el parteaguas que nos revelaría su compromiso con Tom Holland,

De acuerdo a especulaciones, el anillo que llevaba puesto Zendaya en los Globos de Oro 2025, es un anillo de compromiso de más de 200 mil dólares (equivalente a alrededor de 4 millones de pesos), de una joyería en Londres en Reino Unidos llamada Jessica McCormack.

Aún no hay fecha oficial para la boda entre Tom Holland y Zendaya

De acuerdo a la información brindada en exclusiva a TMZ, se dice que Tom Holland y Zendaya aún no han comenzado a planificar su boda.

Esto, debido a los proyectos y compromisos que tienen por delante cada uno; por lo que se menciona que pasará un tiempo antes de que comiencen con la planificación de su boda.