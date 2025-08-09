La herencia de Silvia Pinal de 93 años de edad, aún no ha sido entregada a sus herederos por un tedioso problema.

A casi 9 meses de la muerte de Silvia Pinal, los trámites para repartir su herencia no se han concluido.

Revelan que la herencia de Silvia Pinal no se ha repartido por esta razón

Efigenia Ramos, exasistentes de Silvia Pinal, acudió a Ventaneando y reveló que la herencia de la ‘diva del cine mexicano’ sigue sin repartirse .

El testamento de Silvia Pinal ya se leyó y se eligió una albacea, pero, no todos los herederos han aceptado a esta persona.

Silvia Pinal y Efigenia Ramos (Imagen Entretenimiento)

“Se leyó provisionalmente y ahorita lo que falta es que todos acepten a la albacea, y ya una vez que la acepten todos, ya empiezan a hacer la entrega de todo lo que tengan. Yo entregué inmediatamente todas las escrituras y todo lo que era necesario.” Efigenia Ramos

Cuando todos los herederos hayan firmado para aceptar a la albacea, iniciará el reparto de las propiedades y otros objetos valiosos de Silvia Pinal.

Efigenia Ramos menciona que la lejanía entre los herederos también ha influido en que los trámites para la repartición sean lentos.

“Porque no se juntan. O sea, porque todos están trabajando y porque unos andan en un lado, otros andan en otro, o sea, como que ellos mismos lo han dejado.”, dijo Efigenia Ramos a Ventaneando.

Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán, Silvia Pinal y Sylvia Pasquel (Especial)

La casa de Silvia Pinal está “clausurada” y Efigenia Ramos explica la razón

Efigenia Ramos fue una de las encargadas de hacer el inventario de objetos que estaban dentro de la casa de Silvia Pinal, ubicada en el Pedregal.

La exasistente de Silvia Pinal menciona que entregó las escrituras de la casa a sus herederos y se cerró.

“Está cerrada. La casa la cerraron para evitar que nadie tocara nada y que además todo se hiciera como debe hacerse. Entonces, la cerraron por eso.” Efigenia Ramos

Los herederos de Silvia Pinal decidieron cerrar la casa para preservar el inventario y garantizar que el proceso de sucesión de la herencia sea legal, así como ordenado.

“Cada miércoles van a limpiar, sobre todo el jardín”, contó Efigenia Ramos, quien niega que la casa esté en estado de abandono.

En los siguientes meses se finalizará el proceso para repartir los bienes de Silvia Pinal, quien determinó que todo fuera para sus hijos, nietos y Efigenia Ramos.