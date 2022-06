Durante un podcast de Gusgri en su canal de YouTube, Edwin Luna explicó que clase de contrato tiene con los influencers Mona y Geros.

Y es que en redes sociales Edwin Luna fue acusado de aprovecharse de la fama de los influencer y robarles su dinero con su agencia digital DMS.

Sin embargo, el cantante aseguró que el contrato que tiene con los influncers de León, Guanajuato, no involucraría sus redes sociales

Y explicó que el rumor del robo del dinero se originó por un comentario que malinterpretaron los seguidores de Mona quien intentó explicar su trabajo con la empresa de Edwin Luna.

Durante el podcast de Gusgri con el vocalista de la Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna habló sobre su faceta como empresario.

Y es que además de cantar, Edwin Luna se encarga de dirigir asuntos relacionados con la banda y otros artistas dentro de su agencia digital.

Entre estos artistas se encuentran Mona y Geros, influencers de quienes supuestamente el cantante se aprovechaba y les robaba su dinero.

“Hace poquito me traían en dimes y diretes porque me decían ‘oye Edwin Luna se aprovechó de Mona y Geros para robarles dinero’, no es así”

Edwin Luna