Revelan que Eduardo Yáñez -de 64 años de edad- está ofendidísimo por explosiva revelación que hizo abogada sobre que iban a ser padres.

La exabogada de Eduardo Yáñez, Mariana Gutiérrez, reveló que el actor deseaba tener una hija con ella y para ello había mostrado documentos.

Tras su declaración, Eduardo Yáñez se mostró muy molesto y negó que en algún momento haya querido ser padre junto a la abogada Mariana Gutiérrez.

Maxine Woodside reveló que Eduardo Yáñez se encuentra muy molesto por las declaraciones que hizo Mariana Gutiérrez en su programa.

Y es que después de los años de amistad, Eduardo Yáñez le habría reclamado a Maxine Woodside por la participación de Mariana Gutiérrez en Todo para la mujer.

De acuerdo con Eduardo Yáñez las declaraciones de la abogada Mariana Gutiérrez son completamente falsas, por lo que no entendía que la habían entrevistado.

“Eduardo Yáñez me dijo que ¿Cómo era posible?, siendo tan amigos él y yo, que hubiéramos traído a la abogada, que porque todo lo que dijo no era cierto”

Tras el enojo de Eduardo Yáñez, Maxine Woodside le explicó que Mariana Gutiérrez les pidió su derecho de réplica luego de que habían señalado que no creían en su versión.

Es por ello por lo que Mariana Gutiérrez llegó al programa con pruebas que mostrarían que si habían intentado tener un bebé.

Maxine Woodside destacó que tras las pruebas que les presentó Mariana Gutiérrez no podrían decir que sus argumentos eran mentira.

Los conductores del programa le pidieron a Eduardo Yáñez dar su versión y para ello le ofrecían el programa.

Sin embargo, Maxine Woodside adelantó que Eduardo Yáñez no quiere dar declaraciones para que este tema no se haga más grande.

“No, no, no quiere. Porque dice que no quiere hacer declaraciones. Entonces, pues también tiene razón, porque si no el chisme se hace más grande”

Maxine Woodside