Como si se tratara de un Rey Grupero, este miércoles el actor Eduardo Yáñez sorprendió a sus seguidores vía redes sociales al mostrarse en calzones solo porque sí.

A diferencia de Rey Grupero, quien suele quitarse la ropa por diversión o para llamar la atención, Eduardo Yáñez se dejó ver en calzones bajo un absurdo pretexto.

El actor telenovelas quería dar nuevamente un vistazo de “sus patitas de pollo” y es que considera que éstas son muy delgadas para su anatomía.

Eduardo Yáñez (@eduardoyanezofc)

Eduardo Yáñez en calzones se presume encuerado a sus 63 años de edad

Eduardo Yáñez compartió en su cuenta de Instagram dos fotografías que lo muestran frente a un espejo semidesnudo; Rey Grupero fue de los primeros en verlas.

En las imágenes, Eduardo Yáñez no lleva pantalón y tampoco camisa, la única prenda que usa es un calzón de color negro.

“Comparto de nuevo mis patas de pollo”, cita y acompaña sus palabras con tres emoticones con los que se carcajea de sí mismo.

Eduardo Yáñez (@eduardoyanezofc / Instagram)

Como era de esperarse, las burlas no se hicieron esperar:

“Cuando llegue a la vejez le diré a mis hijos que me quiten el cel”, “Te depilas y me llamas”, “No me gustó, no había necesidad de mostrarse así”, “Mi buen señor, esas no son patas de pollo, son un par de tremendas columnas griegas”,

“Eduardo, busca cita con una psicóloga”, “Demasiados pelos para mí, no me gustó”, “Ya siéntate mijo, niños ven tus pésimas comedias, deja de subir eso papi”, “Yo veo más que las patas, tú muy bien”, expresan entre comentarios.

Eduardo Yáñez (Agencia México)

Rey Grupero sale en defensa de Eduardo Yáñez en calzones

Debido a que gente criticó las arriesgadas fotografías de Eduardo Yáñez, Luis Alberto Ordaz Balderas mejor conocido como Rey Grupero, salió en su defensa.

Rey Grupero, de 36 años de edad, recuerda que Eduardo Yáñez, quien aún es considerado por muchas mujeres como un galán de telenovelas, está muy bien fisicamente sobre todo cuando tiene 63 años de edad.

Palabras que las seguidoras del actor aplauden pues aseguran que las personas que suelen burlarse son hombres de 20 ó 40 años con el vientre abultado, ¿será?