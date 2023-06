Eduardo Yáñez reconoció que Marjorie de Sousa sí lo mandó a la friendzone cuando ligaron en 2012 y así describió su corto romance con la guapa actriz.

En una entrevista, Eduardo Yáñez -de 62 años de edad- recordó su fugaz romance con Marjorie de Sousa, de 43 años de edad.

Eduardo Yáñez y Marjorie de Sousa tuvieron un breve romance después de trabajar juntos en la telenovela “Amores verdaderos” en el 2012.

Ahora, los actores mexicanos se vuelven a encontrar para participar en la nueva telenovela de Nicandro Díaz “Golpe de suerte”.

Así es, Eduardo Yáñez será uno de los protagonistas de “Golpe de suerte” a lado de Mayrín Villanueva.

Y Marjorie de Sousa y Sergio Sendel serán los antagonistas de la telenovela que esta basada en la historia chilena “Si Yo Fuera Rico”.

Luego de su breve romance que tuvieron en 2012, Eduardo Yáñez y Marjorie de Sousa se vuelven a encontrar.

En la rueda de prensa para presentar a los protagonistas de l“Golpe de suerte”, Eduardo Yáñez no pudo evitar los cuestionamientos sobre el motivo de su ruptura con la actriz.

Para esto, Eduardo Yáñez tomó con humor la pregunta del reportero y así contestó:

“¿Por qué ya no salí con Marjorie?, porque ya no me peló… pues ya no me peló, una mujer como esa no se puede detener en un solo lugar, ¡imagínate, tiene todo!… yo también respeto a su pareja y a ella misma. Nada complicado, absolutamente nada, no tenemos nada qué recriminarnos”.

Eduardo Yáñez