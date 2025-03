Los actores Drake Bell y Josh Peck se han reencontrado públicamente, momento que fue más que emotivo para los protagonistas de la popular serie Drake & Josh.

Luego de que Drake Bell y Josh Peck no pudieran con la emoción de su reencuentro que los hizo quebrar en llanto.

Tras recordar momentos de Drake & Josh, con una plática que sucede por primera vez entre Drake Bell y Josh Peck, ambos de 38 años, desde la salida del documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.

Drake Bell y Josh Peck quiebran en llanto al recordar momentos de Drake & Josh

Tras recordar momentos de Drake & Josh quebraron en llanto Drake Bell y Josh Peck

El actor y cantante Drake Bell tuvo un emotivo reencuentro con su coprotagonista de la serie Drake & Josh, el actor Josh Peck que resultó ser más que lacrimógena para ambos.

Pues durante este reencuentro en el podcast Good Guys de Josh Peck la charla con Drake Bell estuvo cargada de muchas emociones.

Luego de que en su perspectiva, ambos actor se dieran cuenta que a casi cumplir 20 años la serie Drake & Josh, jamás se habían tomado el tiempo para platicar sobre su vida y convivencia tras el famoso show que los catapultó al estrellato.

“El próximo año se cumplirán casi 20 años desde que filmamos la serie y no estoy seguro de que alguna vez nos hayamos sentado a hablar”. Drake Bell y Josh Peck

Momento que han compartido Drake Bell y Josh Peck con una conversación emotiva entre ambos.

Misma que Drake Bell asegura que su encuentro con su compañero de serie Josh Peck en Drake & Josh es una especie de terapia.

Además de que en esta charla, no sólo recordaron buenos momentos en Drake & Josh, pues Drake Bell también habló de manera directa con Josh Peck sobre su abuso sexual.

Drake Bell habla de su abuso sexual con Josh Peck

La reunión entre Drake Bell y Josh Peck no solo se recordaron los buenos tiempos en Drake & Josh.

Ya que Drake Bell hablo de manera directa con Josh Peck sobre el abuso sexual que sufrió en su adolescencia.

Abuso sexual, el cual Drake Bell reveló por primera vez en el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV de 2024.

Tras relatar el abuso sexual que sufrió Drake Bell por parte de su entrenador de diálogo, Brian Peck, de 64 años de edad, y del cual volvió ha hablar en el podcast de Josh Peck.

Momento en el que Josh Peck admitió no haber sido consciente de lo que Drake Bell estaba pasando en ese momento.