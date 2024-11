¿Y ganó? Drake Bell compartió en sus redes sociales haber ido a Quién es la Máscara Estados Unidos para revelarse como Ice King, dejando atrás su amarga eliminación en el show en la versión de México.

Fue en noviembre 2023, en la quinta temporada de Quién es la Máscara México, que Drake Bell de 38 años de edad, formó parte de los personajes, estando oculto en Bebé Alien.

Sin embargo, por voto del público, Drake Bell tuvo que dejar la competencia, situación que televidentes se arrepintieron tras descubrir que él era Bebé Alien.

Ahora, el cantante mostró ir en busca de otra oportunidad, pero ahora en Quién es la Máscara Estados Unidos, pero ¿ganó?

(@drakebell / Instagram)

Drake Bell concursa en Quién es la Máscara Estados Unidos y es destapado como Ice King

¿Acaso Drake Bell no superará Quién es la Máscara? Luego de la triste participación que el cantante tuvo en el programa en México, corrió al de Estados Unidos en busca de la corona que tampoco se llevó.

Pese a que Drake Bell ya tenía experiencia en las pistas y la creación del personaje por su participación en Quién es la Máscara México, en Estados Unidos también falló.

Según lo revelado por Fox, canal donde se transmite Quién es la Máscara Estados Unidos, Drake Bell fue destapado debajo de Ice King el 20 de noviembre.

Ice King, el personaje donde Drake Bell se ocultaba en Quién es la Máscara Estados Unidos. (Twitter/ MaskedSingerFOX / Tomada de video)

Y es que aunque fue una temática totalmente distinta, un personaje nuevo y pistas actualizadas, Drake Bell no volvió a lograr ser ganador del concurso.

Sin embargo, quedó claro que Drake Bell amó participar en este programa tanto así que se esforzó mucho en el de Estados Unidos bajo Ice King.

Dentro de las pistas que el cantante dio, fue su más reciente polémica al participar en Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, un documental donde compartió haber sido agredido sexualmente por Brian Peck.

En este, Drake Bell narró que tuvo una polémica a inicios de año en un documental que a la mera hora pidió cancelar su participación, pero era demasiado tarde.

El cantante contó haberse quedado “congelado” cuando el documental se estrenó y comenzó a ser noticia por sus declaraciones. Sin embargo, después no hizo más que recibir apoyo que lo hizo sentir protegido.

Ice King -Drake Bell- en Quién es la Máscara Estados Unidos. (@MaskedSingerFOX / Twitter)

Drake Bell cantó Midnight Sky de Miley Cyrus para despedirse de Quién es la Máscara Estados Unidos

Drake Bell se fue a concursar a Quién es la Máscara Estados Unidos donde fue Ice King, personaje eliminado en la noche de Miley Cyrus.

El cantante se encontraba muy emocionado por su participación en Quién es la Máscara Estados Unidos, sin embargo, quedó eliminado cuando la temática era Miley Cyrus.

La canción con la que prácticamente se despidió fue Midnight Sky, que puso a cantar a todos los investigadores.

Sin embargo, el entusiasmo de Drake Bell era tanto que dijo tener preparado para el siguiente programa Burning Love de Elvis Presley.

Curiosamente, Drake Bell fue eliminado casi en la misma fecha en Quién es la Máscara Estados Unidos y México, pues el cantante salió en la versión mexicana el 5 de noviembre y en la estadounidense el 20 de ese mismo mes.

Con información de Variety.