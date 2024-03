Drake Bell, de 37 años de edad, rompe el silencio sobre el abuso sexual que sufrió por parte de Brian Peck, un exempleado de Nickelodeon, que lo hizo su presa al tiempo de Drake & Josh.

A través del documental de Discovery, “ Silencio en el set: El lado oscuro de los niños de televisión”, Drake Bell habla del desafortunado episodio que vivió junto a Brian Peck cuando tenía 15 años de edad.

Testimonio que mantuvo en secreto por más de 20 años y que saldrá a la luz el próximo 17 de marzo en ID.

Pero ¿quién es Brian Peck? Acá te compartimos algunos datos como:

Quién es

Edad

¿Tiene esposa?

Signo zodiacal

¿Tiene hijos?

Estudios

Trabajo

Polémicas

Abuso sexual a Drake Bell

¿Quién es Brian Peck?

Brian Peck es un actor y guionista especializado en películas de terror y ciencia ficción. Su nombre está haciendo ruido debido a que Drake Bell está por contar la historia de abuso sexual que lo involucra.

¿Qué edad tiene Brian Peck?

Brian Peck nació el 29 de julio de 1960 en Indiana, Estados Unidos por lo que actualmente tiene 63 años de edad.

¿Brian Peck tiene esposa?

No hay información sobre la vida privada de Brian Peck, por lo que se desconoce si tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Brian Peck?

Debido a que Brian Peck nació un 29 de julio pertenece al signo zodiacal cáncer.

¿Brian Peck tiene hijos?

No hay información sobre la vida privada de Brian Peck, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Cuáles son los estudios de Brian Peck?

Brian Peck tomó clases de actuación, pero también se especializó como guionista.

Brian Peck (Mubi)

¿En qué ha trabajado Brian Peck?

Antes de iniciar su carrera en Hollywood, Brian Peck tuvo varios trabajos temporales. Fue asistente en una tienda de discos y más tarde lo emplearon en una tienda de cómics.

Al terminar la secundaria, Brian Peck se adentró al mundo del cine como asistente de producción y en 1980 inició su carrera como actuación.

Fue parte de la película de terror The Return of the Living Dead lanzada en 1984 en la que interpretó a un empleado de un depósito de cadáveres.

Posteriormente trabajó como guionista, escribió para programas como Power Rangers. Así como fue entrenador de diálogo en All That y The Amanda Show.

Polémicas de Brian Peck

La carrera de Brian Peck se frenó en 2023, año en que fue arrestado, acusado de más de una docena de cargos relacionados con el abuso sexual involucrando a un menor de edad.

Un año después, Brian Peck no rechazó los cargos, aceptó haber cometido un acto lascivo con un joven de entre 14 y 15 años, así como “copulación oral con un menor de 16″

Brian Peck, es acusado de abusar sexualmente de Drake Bell

Ese menor de edad, resultó ser Drake Bell por lo que Brian Peck fue sentenciado a 16 meses de prisión y fue registrado por la justicia estadounidense como delincuente sexual.

Se cree que el abuso sexual tuvo lugar durante grabaciones de ‘The Amanda Show’, programa del que Drake Bell formó parte antes de protagonizar Drake & Josh.