Tras ser blanco de burlas por su disfraz de Beetlejuice, el cual -aseguran- parecía más de brócoli, Laura G se reivindica en Venga La Alegría, bastó caracterizarse de catrina.

Verás, el primero de noviembre a Laura G, de 37 años de edad, le llovió hate en redes sociales y es que público del matutino de TV Azteca criticó su disfraz y hasta la culpó de la salida del presentador William Valdés, de 28 años de edad.

“Qué bonito brócoli”, “Pensé que era un brocóli”, “Por culpa de ese brócoli se fue William Valdés, te hubieras ido tú”, le escribieron a Laura G en la cuenta de Instagram de VLA, comentario que hoy son cosa del pasado.

Laura G, conductora de Venga La Alegría disfrazado como ‘‘Beetlejuice’. (@vengalaalegria / Especial)

Audiencia de Venga La Alegría le aplaude a Laura G

Este 2 de noviembre, Laura G dejó boquiabierto al público de Venga La Alegría al aparecer caracterizada de una imponente catrina. Disfraz con el que se ganó el aplauso y reconocimiento de muchos.

Laura G se caracteriza de catrina (@vengalaalegria / Instagram)

“Espectacular. Gran trabajo. Un aplauso al creador”, “Qué miedo, qué realista. Una obra de arte”, “Irreconocible”, “Súper increíble”, “Espectacular”, “Con tal de opacar a los demás, exagera”, “Así que se quedé para que no hable”,

“Los maquillistas se lucieron”, “Que se quede así, como adorno”, “Wow, quedaste genial”, “Ella me cae mal pero si no habla y no veo su cara podría soportarla”, “Dios, no inventes, toda mi admiración y respeto a los maquillistas”,

“La más catrina”, “La mejor del programa”,, “De todos los disfraces que eh visto en Venga la Alegría, nada ha sido tan espectacular como el tuyo”se lee entre comentarios.

Laura G es una catrina (@lauragii / Instagram)

Por lo que Laura G, además de agradecer los aplausos de la audiencia, agradeció a los maquillistas que la transformaron completamente.

Mediante sus historias de Instagram dio a conocer los rostros de las personas que la ayudaron a disfrazarse, ellos son Odin Mua (@odinmmua), Haim Velázquez (@haim.makeup) y George Figueroa (@george_figueroa).

Laura G agradece a sus maquillistas (@lauragii / Instagram)

Hasta el momento se desconoce el tiempo que le llevó a los maquillistas, vestuaristas y peinadores este espectacular disfraz.