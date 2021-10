Carlos Muñoz, empresario y profesor de negocios, reveló qué es lo que piensa de la frase “los pobres son pobres porque quieren”, con la que fue criticado hace unas semanas.

Durante el mes de octubre del 2021, se volvió viral un video donde Carlos Muñoz ofende a un mesero al decirle que “ no tiene hambre ” para emprender, por lo que fue criticado por usar un discurso calificado como “clasista”, “despectivo” y “humillante”.

En entrevista con SDPnoticias, el profesor de negocios explicó lo sucedido en este video y si de verdad considera que las personas no ahorran “porque no quieren”.

“Esa frase en particular (‘los pobres son pobres porque quieren’) creo que es hiriente de origen, yo quisiera más bien decir que todos pueden emprender”

Carlos Muñoz explicó que, desde su punto de vista, la posición social ni la ubicación geográfica importan al momento de emprender.

El profesor de negocios Carlos Muñoz comparte que ha sido testigo de casos donde personas con adversidades en su contra “pero con ímpetu y ganas de crecer” han hecho negocios exitosos.

Carlos Muñoz, también conocido como Master Muñoz, asegura que “con mucho sacrificio”, ideas pequeñas se convierten en historias de éxito con beneficios económicos.

Y que él considera que en México todos pueden emprender, pues de lo contrario, “si el país renuncia a esta posibilidad, estamos renunciando al propio crecimiento”.

“Siempre me pregunto, ¿cuánto vale un emprendedor nuevo para México? ¿Cuánto vale que alguien empiece a emprender y se convierta en un negocio internacional? Para mi, cuando un país completo dice no, no todos podemos emprender, eso provoca que la narrativa completa sea ‘quedemos en donde estamos’”.

Carlos Muñoz