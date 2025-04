Shanik Berman niega haber sido grosera con Dennise de Kalafe cuando ésta visitó Radio Fórmula para promocionar su concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, Shanik Berman, quién tiene problemas con Dennise de Kalafe es su colaboradora, la abogada Mariana Gutierrez.

Por lo que revela el motivo y aclara si es verdad que la cantautora está vetada de la estación radiofónica.

Shanik Berman -de 66 años de edad- niega haber sido grosera con Denisse de Kalafe -de 75 años d edad-, a quien tampoco le arrebató una silla como dijo el youtuber Jorge Carbajal.

En un breve encuentro con reporteros, Shanik Berman asegura que su colaboradora Mariana Gutierrez, de edad desconocida, es quien tiene problemas con la manager de Dennise de Kalafe.

Por lo que la abogada fue quien soltó groserías cuando vio llegar a la cantante con su representante Esmeralda Mendoza, de edad desconocida.

Esto porque ambas tuvieron un amorío con el actor Eduardo Yáñez, de 64 años de edad.

Razón por la que se tensó el ambiente cuando Dennise de Kalafe llegó a Radio Fórmula, donde no tenía programada un entrevista para ese día, solo pasó a saludar.

Sí. Shanik Berman confirma que Denisse de Kalafe está vetada de Radio Fórmula por razones que desconoce.

"La vetaron. Yo nomas oí por ahí“, dice Shanik Berman y enseguida aclara que ella no pidió la cancelación de Denisse de Kalafe en Radio Fórmula.

“Si no puedo pedir un aumento, voy a pedir un veto”, añadió con sarcasmo a la par que asegura todo se trata de un malentendido.

El veto a la intérprete de Señora, Señora fue confirmado por Jorge Carbajal, de edad desconocida, quien compartió un video que muestra a Dennise de Kalafe junto a su manager en una cafetería.

En aquel momento la famosa se quejaba porque le cancelaron su entrevista con Maxine Woodside, de 76 años de edad.

Compromiso al que llegó con varios minutos de anticipación por lo que se fue a una cafetería para matar tiempo; sin embargo, cuando llegó solo estuvo tres minutos en las instalaciones.

A la nacida en Brasil le dijeron que su entrevista estaba cancelada.

“Salió con una cara desencajada. No sabía qué onda. No sabía qué había pasado. No sabía por qué. Se fue a sentar donde estaban tomando el café para hacer unas llamadas. Resulta que no la dejaron pasar a Fórmula”

Jorge Carbajal