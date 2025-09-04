Demi Moore respalda la decisión de su exesposo Bruce Willis- de 70 años de edad- de mudarse de casa por el bien de sus hijas.

En entrevista en “The Oprah Podcast”, Demi Moore hablo sobre los desafíos que enfrenta Bruce Willis al vivir con demencia frontotemporal.

Demi Moore defiende a Bruce Willis por cambiarse de casa por sus hijas

Demi Moore muestra su apoyo a Bruce Willis, luego de que actor tomara la decisión de mudarse de casa.

También, Demi Moore le dedico palabras a Emma Heming sobre como ha enfrentado la salud de Bruce Willis en los últimos años.

“Siento muchísima compasión por Emma, ​​siendo una mujer joven. Nadie podría haber previsto el desenlace de esta situación, y creo que ha hecho un trabajo magistral. Se ha dedicado por completo a forjar el camino correcto" Demi Moore

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal (Tolga AKMEN / AFP / AFP)

Durante una entrevista en “The Oprah Podcast”, Demi Moore habló sobre el diagnóstico de demencia frontotemporal de Bruce Willis.

Demi Moore señaló que siente “mucha compasión” y fortaleza por Emma Heming durante la lucha por la salud de Bruce Willis.

“No hay una guía para afrontar esto, y Emma tuvo que asumir una gran responsabilidad para resolver todo esto” expresó Demi Moore.

Desde que se anunció el diagnóstico, Emma Heming ha compartido las dificultades de ser cuidadora y brinda actualizaciones de salud de Bruce Willis.

Recientemente, Emma Heming enfrentó críticas cuando revelo que Bruce Willis se traslado a una casa con atención personalizada.

La casa está cerca de donde Emma Heming vive con sus dos hijas, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.

Demi Moore confiesa lo duro que es ver a Bruce Willis enfrentar una enfermedad

Demi Moore también habló sobre cómo se siente al ver a su exesposo Bruce Willis luchar contra la demencia frontotemporal.

“Es difícil ver a alguien que era tan vibrante, fuerte y tan dirigido cambiar a esta otra parte de sí mismo” confesó Demi Moore.

En cuanto a cómo maneja los momentos difíciles, Demi Moore explicó que “es muy importante simplemente encontrarlos donde estén”.

Demi Moore señala que lo más importante es estar presente en la vida de Bruce Willis mientras lucha contra demencia frontotemporal.

“Cuando estás presente, hay tanto, y todavía hay mucho de él ahí” dijo Demi Moore.