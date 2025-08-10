¿Demasiado tarde? Facundo se disculpó con Aldo de Nigris-de 26 años de edad- por dura broma en La Casa de los Famosos 2025 México.

Después de haber tirado a Aldo de Nigris por jalar un tapete en donde el influencer bailaba, Facundo- de 47 años de edad- pidió perdón por sus acciones.

Facundo se disculpó con Aldo de Nigris por dura broma en La Casa de los Famosos 2025 México

La fiesta con temática de Playas de Tulum en La Casa de los Famosos 2025 México dejó una desafortunada broma de Facundo a Aldo de Nigris.

Tras sus acciones, Facundo se acercó a Aldo de Nigris para ver si estaba bien y pedirle perdón.

De igual manera, Facundo intentó explicarle a Aldo de Nigris que no quería tirarlo como tal.

“Según yo quería que te hicieras así pero no que te cayeras, esta madre patinó de más, no quería jalarle más” Facundo

No obstante, Aldo de Nigris pese a que actuó de forma tranquila, aseguró que puso las manos y que si se hubiera pegado en la cara, la cosa sería distinta.

Shiky- de 53 años de edad-también estuvo en la broma y preguntó a Aldo cómo se sentía.

Igualmente, Facundo volvió a señalar que “no era su intención que Aldo cayera, por lo que se disculpó.

Después en el Cuarto Día, Facundo volvió a comentar la situación con sus compañeras:

Elaine Haro, de 21 años de edad

Mariana Botas, de 35 años de edad

Priscila Valverde, de 24 años edad

Facundo expresó que se sentía mal por lo que hizo, así que Mariana Botas lo cuestionó sobre si Aldo se enojó.

Ante ello, Facundo mencionó que pese a que Aldo no se molestó, él se sentía muy mal por sus acciones.

Facundo (Instagram | @lacasafamososmx)

Broma de Facundo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos 2025 México desata críticas

Las reacciones y críticas a la broma de Facundo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos 2025 México no se han hecho esperar.

Fans de Aldo de Nigris han pedido que Facundo sea expulsado de La Casa de los Famosos 2025 México por poner en riesgo la integridad física de un compañero.

A los cuestionamientos también se unió Poncho de Nigris, tío de Aldo de Nigris, quien explotó en X (antes Twitter) contra Facundo.

Poncho de Nigris- de 49 años de edad- aseguró Facundo tenía un “cotorreo de niño pendejo” y que la broma a Aldo “no se hace”.

En ese mismo tono reaccionó Andrea de Nigris- de 21 años de edad- quien criticó la broma que le hico a su hermano, Aldo de Nigris.

Andrea de Nigris calificó de infantil las acciones de Facundo, indicando que solo “está ahí malvibroseando”.