Mario Bezares -de 66 años de edad- afirma que la demanda contra Amazon Prime Video por la serie ¿Quién lo mató? Continúa.

En 2024, Mario Bezares y Brenda Bezares anunciaron que demandaría a Amazon Prime video por usar su imagen sin permiso en la serie que hablaba de la muerte de Paco Stanley.

Mario Bezares y su esposo continúan con la demanda contra Amazon Prime Video

Brenda Bezares, Mario Bezares y Paola Durante demandaron a Amazon Prime Video por usar su imagen sin permiso y daño moral.

En ese entonces, Mario Bezares y su esposa buscaban evitar que la serie ¿Quién lo mató? Se estrenará, lo cual no ocurrió.

Mario Bezares, actor. (Agencia México)

Aparentemente la demanda continúa, pero Mario Bezares y Brenda Bezares aseguran que su mayor recompensa fue el público les dio la razón.

Mario Bezares fue señalado por varios años por presuntamente estar involucrado en la muerte de Paco Stanley.

Tras participar en La Casa de los Famosos México, Mario Bezares ganó la simpatía del público y algunos aseguran que fue juzgado injustamente.

“Lo más importante es que la justicia llegó de todos ustedes, de la gente, la gente vio la serie y no creyó, la gente vio la serie y tuvo muchas dudas y nos dio la razón” Brenda Bezares

Brenda Bezares asegura que las personas no creyeron en la trama que la serie de Amazon Prime Video planteó.

Mario Bezares y Brenda Bezares (Especial)

¿La serie de Amazon Prime Video perjudicó a Mario Bezares?

La trama de ¿Quién lo mató? Plantea una teoría donde señalan a Jorge Gil de acusar injustamente a Mario Bezares y Paola Durante de la muerte de Paco Stanley.

Incluso, la serie habla dl abuso de poder y cómo Mario Bezares junto a Paola Durante fueron encarcelados sin pruebas concretas.

A pesar de eso, Mario Bezares y Paola Durante demandaron a la productora, así como a la plataforma de streaming.

En 2025, trascendió que Jorge Gil había viajado a México para demandar a Amazon Prime Video por usar su imagen sin permiso.

Hasta el momento, Mario Bezares no ha revelado los avances en su demanda contra Amazon Prime Video.