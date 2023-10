Una revista internacional dio a conocer que Chris Rock, quien fue cacheteado por Will Smith, invitó a salir a su ex, Jada Pinkett -de 52 años de edad-.

Y aunque pareciera un acto venganza, la invitación de Chris Rock -de 58 años de edad- habría tenido lugar antes del incidente de los Premios Oscar 2022.

De acuerdo con Jada Pinkett, Chris Rock la invitó a salir tras los rumores de un posible divorcio con Will Smith -de 55 años de edad-.

Chris Rock invitó a salir a la esposa de Will Smith, Jada Pinkett

Durante una entrevista para la revista People, Jada Pinkett confesó que el comediante Chris Rock la invitó a salir.

De acuerdo con Jada Pinkett, la invitación de Chris Rock tuvo lugar antes de la polémica suscitada entre el comediante y Will Smith en la ceremonia de los Premios Oscar 2022.

Chris Rock y Will Smith (Agencia México)

La productora y directora próxima a lanzar su libro, Worthy, habría recibido una llamada del comediante, quien en esa época creía que ella estaba a punto de divorciarse.

“Creo que todos los veranos salían todos los informes de que Will y yo nos estábamos divorciando. Y este verano en particular, Chris pensó que nos íbamos a divorciar” Jada Pinkett

El comediante habría sido bastante directo con su invitación a Jada Pinkett, lo cual lo avergonzó y orilló a pedirle disculpas por su malinterpretación.

“Básicamente me dijo: ‘Me encantaría invitarte a salir’. Y yo le dije: ‘¿Qué quieres decir?’. Él me dijo: ‘Bueno, ¿no se van a divorciar Will y tú?’. Yo estaba como, ‘No. Chris, esos son solo rumores’. Estaba horrorizado. Y se disculpó profundamente y eso fue todo” Jada Pinkett

Actualmente, Jada Pinkett señaló que no ha tenido oportunidad de hablar con Chris Rock desde marzo del 2022.

Jada Pinkett (Agencia México)

¿Jada Pinkett y Will Smith están divorciados?

A pesar de que Jada Pinkett y Will Smith no se han divorciado, en una entrevista para Today, la actriz reveló que llevan separados siete años.

De acuerdo con Jada Pinkett, se separaron debido a que, tras 19 años de casados, ambos estaban cansados de intentar reconciliarse y estaba atrapados en pensamientos egoístas sobre el otro.

“Cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo (…) Creo que ambos estábamos atrapados en nuestra fantasía, de lo que pensábamos que debería ser la otra persona” Jada Pinkett

Sin embargo, Jada Pinkett explicó que no pretende divorciarse de Will Smith debido a una importante promesa que no esta dispuesta a romper.

Por lo que aún estando viviendo separados, Jada Pinkett y Will Smith aún estarían en la búsqueda de la manera de ser compañeros.

“Todavía estamos tratando de descubrir, entre los dos, cómo ser compañeros. Hice una promesa, que nunca habría una razón para que nos divorciáramos, que superaríamos cualquier cosa, y no he sido capaz de romperla” Jada Pinkett