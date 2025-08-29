La actriz de 33 años de edad, Jennette McCurdy está por lanzar nuevo libro titulado Half His Age, mismo que será su primera novela.

La actriz Jennette McCurdy habla de Half His Age, pues de esto tratará su primera novela

Jennette McCurdy, la reconocida actriz de Nickelodeon y que denunció a su madre por abuso en su libro I’m Glad My Mom Died, está por lanzar su primera novela Half His Age, misma de la que ya habló y reveló de qué trata:

“La novela sigue a Waldo, de 17 años, mientras navega por una aventura con su profesor en Alaska.

Es una novela sobre sexo, clase, consumismo, poder, autodescubrimiento... visto a través de los ojos de una adolescente muy solitaria”.

Ante ello, Jennette McCurdy dijo sentirse emocionado con su primera novela Half His Age ya que reveló estar emocionada de explorar el tema del sexo en su escritura.

Además, de que la actriz Jennette McCurdy precisó que también toca temas como el consumismo y sus efectos en los jóvenes y el deseo.

¿Cuándo sale Half His Age, la primera novela de la actriz Jennette McCurdy?

Half His Age, la primera novela de la actriz Jennette McCurdy ya tiene fecha de lanzamiento en librerías.

Sin embargo, los fans de Jennette McCurdy deberán aguardar un poco más para leer la primera novela de la actriz, ya que será lanzada hasta el año próximo.

Pues se tiene programado el lanzamiento de Half His Age, la primera novela de la actriz Jennette McCurdy hasta el 20 de enero de 2026 bajo el sello de Penguin Random House Ballantine.

La reserva de Half His Age, la primera novela de la actriz Jennette McCurdy ya está disponible para su versión en inglés en tapa dura, libro electrónico y audiolibro.