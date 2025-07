Jennette McCurdy una de las actrices infantiles más reconocidas de Nickelodeon confeso los abusos que sufrió en su infancia.

En su libro I’m Glad My Mom Died ( Me alegra que mi madre haya muerto), la actriz reveló los momentos más escabrosos de su carrera y su difícil relación con su progenitora.

¿Quién es Jennette McCurdy?

Jennette McCurdy, es una escritora, cineasta, ex actriz estadounidense.

Jennette McCurdy comenzó su carrera en la actuación a una edad temprana, apareciendo en programas como Malcolm in the Middle.

Saltó a la fama por su papel de Sam Puckett en la exitosa serie de Nickelodeon, iCarly, y luego retomó el personaje en el spin-off Sam & Cat.

Más allá de la actuación, ha incursionado en la música, lanzado álbumes y sencillos, además de dirigir varios cortometrajes.

En años recientes, se ha dedicado a la escritura y dirección, explorando temas personales y familiares en sus obras, incluyendo su libro “I’m Glad My Mom Died”.

¿Qué edad tiene Jennette McCurdy?

Jennette McCurdy nació un 26 de junio de 1992, y tiene en la actualidad 33 años de edad.

¿Quién es el esposo de Jennette McCurdy?

Jennette McCurdy no está casada actualmente y no se le conoce ninguna pareja al momento.

¿Qué signo zodiacal es Jennette McCurdy?

Jennette McCurdy pertenece al signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Jennette McCurdy?

Por el momento, Jennette McCurdy no tiene hijos.

¿Qué estudió Jennette McCurdy?

No hay información del grado de estudios de la actriz Jennette McCurdy.

¿En qué ha trabajado Jennette McCurdy?

Jennette McCurdy se dedicó a la actuación, escritura y la dirección.

En 2017, Jennette McCurdy decidió alejarse de la actuación, enfocándose en la escritura y dirección.

Especialmente tras experiencias personales dolorosas relacionadas con su carrera y su relación con su madre.

Jennette McCurdy ha escrito y dirigido varios cortometrajes que han sido presentados en festivales de cine.

Jennifer Aniston protagonizará serie basada en el libro de Jennette McCurdy

Jennifer Aniston protagonizará la serie de la adaptación del libro de Jennette McCurdy.

El libro de Jennette McCurdy I’m Glad My Mom Died dio mucho de qué hablar cuando se estrenó.

Pues la actriz cuenta su propia historia que vivió con su madre Debra McCurdy, quien la explotó desde los seis años y la obligó a trabajar en televisión.

Apple TV+ informó que se estrenará la serie inspirada en el libro, misma que será protagonizada por Jennifer Aniston, quien además será productora ejecutiva de la serie.

La serie tendrá 10 episodios que estarán escritos, producidos y dirigidos por la propia autora, con apoyo del productor de cine, Ari Katcher.

‘Me alegro de que mi madre haya muerto’ libro de Jennette McCurdy

Jennette McCurdy publico su autobiografía llamada I’m Glad My Mom Died (Me alegro de que mi madre haya muerto).

Un título provocativo en el que narra los abusos que sufrió por parte de su difunta madre Debra McCurdy.

El libro lleva que encabezando el ranking de los libros más vendidos de no ficción en The New York Times, cuenta todos los detalles de la dura infancia de la autora, en particular la complicada relación con su madre.

Trastornos alimenticios, abusos en los sets de filmación y violencia física y verbal, todo esto lo cuenta Jennette McCurdy en su libro de memorias.

Jennette McCurdy revela con una honestidad brutal cómo su entorno familiar y la industria del espectáculo la usaron durante los años más vulnerables de su vida.