¿De qué murió Tara Parra? Mamá de Kenia Gascón a los 93 años de edad

Se ha dado a conocer la lamentable muerte de la primera actriz Tara Parra a los 93 años de edad.

A Tara Parra se le recordará por telenovelas como Daniela, El extraño retorno de Diana Salazar y Destino; así como por ser la mamá de la también actriz de 60 años, Kenia Gascón.

A través de sus redes sociales la actriz Kenia Gascón dio a conocer la lamentable muerte de su mamá Tara Parra a los 93 años de edad.

Muerte de Tara Parra que sucedió el pasado viernes 12 de septiembre de 2025, y de la cual, su hija Kenia Gascón no precisó las causas de su descenso.

Sin embargo, Kenia Gascón sí compartió un bello mensaje, tras la muerte a los 93 años de edad de su mamá Tara Parra:

“Mi amada madre, la actriz Tara Parra, finalmente falleció ayer! Es muy dolorosa su partida a pesar de saber que fui muy afortunada por tenerla tantos años. Uno siempre quiere más. Quería que fuera inmortal!!! Te amo Mamá”.

¿Quién fue Tara Parra, la actriz que murió a los 93 años de edad y mamá de Kenia Gascón?

Tara Parra fue una actriz mexicano, pero de origen cubano que nació en La Habana el 23 de agosto de 1932.

A lo largo de su carrera, Tara Parra fue conocida por ser parte de la primera generación del Bellas Artes, tras iniciar su carrera a los 14 años de edad, en 1946.

Lo que llevó a Tara Parra a trabajar en grandes obras como Rosalba y los llaveros; así como con grandes personalidades como Ignacio López Tarso y Salvador Novo.

En televisión, Tara Parra incursionó en 1986 con la muy popular telenovela Cuna de lobos; y en 1988 en El extraño retorno de Diana Salazar, así como en su legado la actriz también participó en:

La casa de las flores

Desenfrenadas

Una familia con Madre

Más sabe el diablo por viejo

La delgada línea amarilla

Destino

Soy tu fan

Más allá de la luz

A cada quien su santo

Lo que callamos las mujeres

Sexo, amor y otras perversiones

Línea nocturna

María la del barrio

Carta a un niño

El diario de una señorita decente