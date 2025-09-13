¿De qué murió Tara Parra? Mamá de Kenia Gascón a los 93 años de edad

Se ha dado a conocer la lamentable muerte de la primera actriz Tara Parra a los 93 años de edad.
A Tara Parra se le recordará por telenovelas como Daniela, El extraño retorno de Diana Salazar y Destino; así como por ser la mamá de la también actriz de 60 años, Kenia Gascón.
Estas fue la causa de muerte de Tara Parra, mamá de Kenia Gascón a los 93 años de edad
A través de sus redes sociales la actriz Kenia Gascón dio a conocer la lamentable muerte de su mamá Tara Parra a los 93 años de edad.
Muerte de Tara Parra que sucedió el pasado viernes 12 de septiembre de 2025, y de la cual, su hija Kenia Gascón no precisó las causas de su descenso.
Sin embargo, Kenia Gascón sí compartió un bello mensaje, tras la muerte a los 93 años de edad de su mamá Tara Parra:
“Mi amada madre, la actriz Tara Parra, finalmente falleció ayer! Es muy dolorosa su partida a pesar de saber que fui muy afortunada por tenerla tantos años. Uno siempre quiere más. Quería que fuera inmortal!!! Te amo Mamá”.
¿Quién fue Tara Parra, la actriz que murió a los 93 años de edad y mamá de Kenia Gascón?
Tara Parra fue una actriz mexicano, pero de origen cubano que nació en La Habana el 23 de agosto de 1932.
A lo largo de su carrera, Tara Parra fue conocida por ser parte de la primera generación del Bellas Artes, tras iniciar su carrera a los 14 años de edad, en 1946.
Lo que llevó a Tara Parra a trabajar en grandes obras como Rosalba y los llaveros; así como con grandes personalidades como Ignacio López Tarso y Salvador Novo.
En televisión, Tara Parra incursionó en 1986 con la muy popular telenovela Cuna de lobos; y en 1988 en El extraño retorno de Diana Salazar, así como en su legado la actriz también participó en:
- La casa de las flores
- Desenfrenadas
- Una familia con Madre
- Más sabe el diablo por viejo
- La delgada línea amarilla
- Destino
- Soy tu fan
- Más allá de la luz
- A cada quien su santo
- Lo que callamos las mujeres
- Sexo, amor y otras perversiones
- Línea nocturna
- María la del barrio
- Carta a un niño
- El diario de una señorita decente