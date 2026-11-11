El actor estadounidense Stacy Keach, recordado por su papel en Prison Break, murió el martes 10 de noviembre de 2026, a los 85 años, en su residencia familiar ubicada en Magdalenka, Polonia. La noticia fue confirmada por su esposa, Małgosia Tomassi Keach, mediante un comunicado difundido a través de medios internacionales.

De acuerdo con la información compartida por su familia, el actor Stacy Keach enfrentó una larga y complicada batalla contra una afección cardíaca que derivó en insuficiencia cardíaca.

Su esposa destacó la fortaleza y determinación con las que afrontó su enfermedad, además de recordar el legado personal y profesional que dejó.

Muere Stacy Keach a los 85 años de edad

¿De qué murió Stacy Keach, actor de Prison Break?

Stacy Keach, actor de Prison Break, murió a consecuencia de complicaciones relacionadas con una grave enfermedad cardíaca e insuficiencia cardíaca, de acuerdo con el comunicado de su esposa. El actor había sufrido anteriormente un infarto mientras se encontraba en el escenario de un teatro en Chicago, en junio de 2017.

Nacido el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia, Estados Unidos, Stacy Keach construyó una trayectoria de más de seis décadas en el cine, la televisión y el teatro.

Entre sus interpretaciones más recordadas se encuentra Henry Pope, el alcaide de la prisión de Fox River en la serie Prison Break (2005-2007).

También Stacy Keach alcanzó popularidad por interpretar al detective privado Mike Hammer y recibió un Globo de Oro por dar vida al escritor Ernest Hemingway en una miniserie televisiva.

Además, Stacy Keach no solo era recordado por su papel en la serie Prision Break, sino que también fue reconocido por sus actuaciones teatrales, particularmente en obras de Shakespeare, y obtuvo una nominación al premio Tony.