El filósofo y sociólogo Jürgen Habermas, murió en Alemania el sábado 14 de marzo a los 96 años de edad, de acuerdo con lo informado por la casa editorial Suhrkamp que citó a familiares del académico.

“Puedo confirmarle que Jürgen Habermas ha muerto hoy. De esto ha informado la familia. Ha muerto en su casa” Suhrkamp

Al dar a conocer la noticia del acaecimiento, Suhrkamp destacó que la muerte del autor de la Teoría de la Acción Comunicativa tuvo lugar en la ciudad alemana de Starnberg.

Pero, ¿de qué murió Jürgen Habermas? Te contamos lo que se sabe en torno a la muerte del influyente filósofo y sociólogo alemán.

¿De qué murió Jürgen Habermas? Esto se sabe

Jürgen Habermas, filósofo reconocido por ser el último gran representante de la Escuela de Frankfurt, murió en la ciudad de Starnberg, cerca de Múnich, a los 96 años de edad.

En su reporte, la editorial Suhrkamp —que editó gran parte de su obra— señaló que los familiares del también sociólogo confirmaron la pérdida, de la que explicó, ocurrió en su propia casa.

Muere Jürgen Habermas a los 96 años (Martin Gerten/EFE)

Sin embargo, la casa editorial que corroboró las versiones que medios locales habían difundido previamente, no agregó mayores detalles, por lo que se desconoce de qué murió Jürgen Habermas.

Cabe destacar que pese a la avanzada edad del filósofo y sociólogo alemán, previo a su deceso no se emitieron reportes relacionados con algún padecimiento que lo aquejara.

Por otro lado, aunque seguía publicando ensayos y solía participar en debates académicos, desde mediados de la década del 2010 redujo sus apariciones públicas, por lo que prácticamente estaba retirado.

¿Quién fue Jürgen Habermas?

Nacido el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Jürgen Habermas es reconocido como uno de los más grandes pensadores del siglo XX y por ser parte de la llamada segunda generación de la Escuela de Frankfurt.

Gran parte del pensamiento de Jürgen Habermas, giró en torno a la comunicación como fundamento de la vida social y política, por lo que especialistas destacan que en ese campo dejó diversas aportaciones: