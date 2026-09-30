La última voluntad del actor de origen cubano y nacionalizado mexicano Otto Sirgo era que sus cenizas fueran esparcidas en el volcán de Popocatépetl, reveló su hija, Valerie Sirgo Morales.

“Una vez platicando nos dijo, a los hijos que quería que alquilamos un helicóptero y lo llevábamos al Popo”, dijo Valerie Sirgo Morales tras la reciente muerte de su padre, el actor Otto Sirgo este 29 de septiembre a los 79 años.

La razón de la última voluntad de Otto Sirgo para que sus cenizas llegaran al Popocatépetl era porque disfrutaba de la vista del volcán junto al del Iztaccíhuatl.

“Le gustaban mucho los volcanes. Era una vista que disfrutaba mucho” recordó Valerie Sirgo Morales ante esta peculiar petición de Otto Sirgo “le gustaba mucho la vista del Popo y del Iztaccíhuatl, siempre”, agregó.

Hijos de Otto Sirgo trataran de cumplir sus última voluntad de sus cenizas en el Popocatépetl

Ante la última voluntad de Otto Sirgo de esparcir sus cenizas en el volcán Popocatépetl, su hija Valerie Sirgo Morales reconoció que será muy difícil, sin embargo, tratarán de cumplirla de manera simbólica.

“Es un poco complicado, trataremos de hacer algo similar” apuntó Valerie Sirgo Morales, por lo que dijo que tratarán de hacer algo similar y hasta dónde pueden llegar en el Popocatépetl y así cumplir la última voluntad de Otto Sirgo.