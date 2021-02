De acuerdo con el actor Michael Cudlitz, Abraham en “The Walking Dead”, la serie paga a sus actores para no ir a convenciones

De acuerdo con el actor Michael Cudlitz, Abraham en “The Walking Dead”, la serie pagaba a sus actores para no aparecer en convenciones; esto lo confesó durante su aparición en el podcast ‘Inside of You’ con Michael Rosenbaum.

Sin embargo, aclaró el actor de “The Walking Dead”, que esta negativa por parte de la serie se debía a que el programa de género contaba con demasiados fanáticos, por lo que los actores eran constantemente invitados a convenciones.

Así que para evitar que los miembros del elenco de “The Walking Dead” hicieran demasiadas convenciones, las cuales incluso llegaban a afectar la producción, se implementó el pago extra por inasistencias a convenciones.

Esta nueva política más que pagar por cada negativa, explicó el Michael Cudlitz, incrementaba el sueldo de los actores si aceptan “reducir sus horarios de convenciones”.

“Tienes un poco más de cada episodio para no hacer X número de convenciones (...) porque algunas personas las hacían todos los fines de semana y eso interfería con el horario de trabajo.” Michael Cudlitz.

“The Walking Dead”: Así continuará la historia de la serie

“The Walking Dead” es una serie estadounidense post apocalíptica de zombies, la cual está basada en los comics de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard.

La serie estrenada el 31 de octubre del 2010 se emite exclusivamente en AMC en Estados Unidos e internacionalmente a través de Fox; actualmente “The Walking Dead” cuenta con 11 temporadas y de acuerdo con los productores, está tendrá tres películas .

Además, durante el 2020, se anunció que la serie de “The Walking Dead” continuara con dos ‘spinoffs’ y una serie de antología, la cual presentará cada uno de los personajes de forma individual.