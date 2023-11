¿De qué murió Gustavo Pedraza? Con 41 años el actor participó en varias producciones reconocidas como Mariposa del Barrio, Marido en alquiler, Eva la trailera y Al otro lado del muro.

A través de las redes sociales el nombre de Gustavo Pedraza se viralizó, luego de que algunos famosos como Litzy dieron sus condolencias por la inesperada muerte del actor.

El lunes 20 de noviembre, la actriz y cantante Litzy sorprendió a sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje de despedida a Gustavo Pedraza, quien radicaba en Estados Unidos gracias a los múltiples proyectos en los que participó.

La noticia de inmediato se viralizó y muchos se cuestionaron qué había pasado con el actor Gustavo Pedraza.

En medio de la incertidumbre se dio a conocer que Gustavo Pedraza murió el pasado 19 de noviembre. Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Gustavo Pedraza a los 41 años de edad.

Gustavo Pedraza fue un actor mexicano que es recordado por su participación en varios melodramas como:

Pese a que es reconocido por su trabajo como actuación, Gustavo Pedraza también tenía una pasión por la música, incluso se reveló que intentó ingresar al popular reality show La Academia.

Gustavo Pedraza llegó a actuar en el mismo escenario con Ana Bárbara.

En 2006 participó en Objetivo Fama, donde conoció a su hoy viuda, Jenilca Giusti -de 42 años de edad-.

Aunque Gustavo Pedraza era mexicano, desde hace tiempo radicaba en Estados Unidos ya que trabajaba en las producciones de Telemundo, principalmente como villano.

A través de las redes sociales se difundió la versión que Gustavo murió en “un inesperado accidente”, aunque no se explicó de qué tipo, ni se dio más detalles.

“RIP Gustavo Pedraza… Muy joven se nos adelantó por un inesperado accidente, dejando a su esposa Jenilca con dos hijos pequeños: Michel y GianFranco. Mis condolencias también para su mami y su hermano ‘El Tambochi’. Una noticia que nos sacudió ayer domingo”, escribió en Facebook la usuaria Martha E. Saldaña.

Danis Duay Saavedra Pinto, una persona supuestamente cercana a la familia, compartió en una publicación de Facebook que el actor habría fallecido tras ser atropellado.

“Lo atropelló un auto hace 6 días, duró en coma como 5 días, pero no aguantó su corazón y partió. Fue muerte cerebral”, escribió al respecto.

Pese a las especulaciones en las redes sociales, hasta el momento la familia del actor no ha aclarado las causas de la muerte de Gustavo Pedraza.

El hermano de Gustavo Pedraza, locutor de radio José Gutiérrez ‘El Tambochi’, escribió un conmovedor mensaje.

En su mensaje, ‘El Tambochi’ se mostró triste por la muerte de su hermano Gustavo Pedraza.

“Señor, extraño la partida de mi hermano que me ha dejado un gran vacío en mi corazón y que no siento que haya nada que lo llene por ahora; por eso vengo a ti y por fe te entrego mi dolor y tristeza. Dios mío te entrego a mi hermano, creyendo que tú le has recibido y está en un lugar seguro donde felizmente descansa”

José Gutiérrez ‘El Tambochi’