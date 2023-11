Maribel Guardia revela cómo se enteró de la sorpresiva muerte de su hijo Julián Figueroa, suceso que conmocionó al mundo del espectáculo.

En una sincera conversación con la periodista Matilde Obregón, de 52 años de edad, Maribel Guardia habla de aquel domingo en que le informaron que Julián Figueroa murió.

Como era de esperarse, la conversación entre Maribel Guardia -de 64 años de edad- y Matilde Obregón, estuvo llena de momentos emotivos.

Previo a enterarse que Julián Figueroa murió a los 27 años de edad, Maribel Guardia le pidió a la Virgen de Guadalupe que cuidara a su hijo.

Tal y como lo hacía al termino de una función de Lagunilla Mi Barrio.

Sin embargo, Maribel Guardia recuerda que ese día no vio a Julián Figueroa porque tras tocar a su habitación, le abrió Imelda Garza Tuñón y le dijo que se encontraba dormido.

Creyendo que su hijo no había dormido bien, Maribel Guardia comenzó a preocuparse por lo que le pidió a su esposo que mandara a despertar al cantante.

Al respecto, Marco Chacón, de 51 años de edad, le dijo que aparentemente Julián Figueroa se había peleado con Imelda Garza Tuñón; por lo que era mejor dejarlos tranquilos.

No haber visto ni hablado con Julián Figueroa le generó ansiedad y preocupación a Maribel Guardia, quien desconocía que su esposo le estaba mintiendo.

Julián Figueroa ya había muerto. Fue Imelda Garza Tuñón, de 26 años de edad, quien descubrió su cuerpo sin vida.

Ya que el esposo de Maribel Guardia le exigió despertarlo.

“Es que no me responde”, decía Imelda Garza a Marco Chacón, quien mandó a cenar a Maribel Guardia y más tarde la llamó para decirle que su hijo estaba muerto.

“No me pasaban los tacos, dije ‘algo está mal’. Le hablo a Marco y me dice ‘ya vete para la casa’. Cuando vamos a la mitad le vuelvo a hablar y me dice: Julián está muerto”

