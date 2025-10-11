Woody Allen -de 89 años de edad- dedica emotivo mensaje a Diane Keaton, con quien mantuvo una gran amistad luego de que fue durante mucho tiempo su compañera, musa y actriz favorita.

La muerte de Diane Keaton a los 79 años de edad ha impactado a la industria cinematográfica y es que no solo es recordada por gran trayectoria sino por la relación que tuvo con Woody Allen.

Este es el emotivo mensaje de Woody Allen a Diane Keaton

Tras darse a conocer la muerte de Diane Keaton, se viralizó el emotivo mensaje que Woody Allen le dedicó a la actriz.

A través de la cuenta de X de @SoloWoody, se viralizó parte del discurso que le dedicó el director a Diane Keaton cuando en 2017 recibió el Premio a la Trayectoria del American Film Institute.

Woody Allen fue el encargado de otorgarle el premio honorífico del AFI por toda su carrera

En el video se puede escuchar a Woody Allen diciéndole a Diane Keaton: “Vi la vida a través de sus ojos”.

Woody Allen no dudo en agradecerle a Diane Keaton por todo el apoyo que le había dado.

“Desde el momento en que la conocí fue una gran inspiración para mí. Mucho de lo que he logrado en mi vida se lo debo a ella seguro” Woody Allen

Tras escuchar las palabras de Woody Allen, Diane Keaton lo abrazó y dirigiéndose a los presentes dijo: “Oh Dios, sólo quiero llorar (…) Esta noche ha sido una experiencia asombrosa para mí”.

En lugar de un discurso decidió cantar la canción de ‘Annie Hall’: ‘Seems Like Old Times’.

¿Cómo fue la relación entre Diane Keaton y Woody Allen?

Cabe recordar que Diane Keaton y Woody Allen se convirtieron en una de las duplas más memorables del cine no comercial de Hollywood.

Y es que Diane Keaton no solo sintió un ‘flechazo’ al conocer a Woody Allen, con quien tuvo un romance efímero e intermitente, sino que se convirtió en su ‘musa’ y en una de sus mejores amigas.

Woody Allen confesó que la influencia de Diane Keaton en su vida fue tal que gracias a ella se aventuró a escribir desde la mirada de las mujeres.

Además que inspirada en la actriz Diane Keaton, Woody Allen hizo una de sus producciones más aclamadas: Annie Hall.

Por esta película ambos fueron reconocidos en los premios Oscar, Diane Keaton como mejor actriz y Woody Allen a mejor director y guionista.

Diane Keaton y Woody Allen se conocieron en 1968 cuando ella se presentó a la audición de la obra de teatro Play It Again, Sam.

Desde entonces, la actriz se convirtió en una de las caras recurrentes para las películas de Allen.

Juntos realizaron ocho películas y alguna de ellas se encuentran entre los mejores trabajos de Diane Keaton y Woody Allen.

La relación de Diane Keaton y Woody Allen no siempre fue de amistad, mantuvieron una relación amorosa; sin embargo, fue intermitente y solo duró tres años.

Aunque finalmente terminaron, Diane siempre se mantuvo cerca de Woody, apoyándolo en cada momento.