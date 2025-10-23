David Ball del dúo Soft Cell y creador del hit musical Tainted Love, murió a los 66 años de edad.

David Ball de Soft Cell, murió a los 66 años de edad

Se dio a conocer que David Ball, músico del dúo Soft Cell quien se dio a conocer gracias al hit Tainted Love en la década de los 80, murió a los 66 años de edad.

Marc Almond, compañero musical de David Ball, fue quien dio a conocer la noticia de la muerte de su amigo a todo el mundo en su página web, describiéndolo como “maravilloso y brillante”.

“Es difícil escribir esto, y aún más difícil asimilarlo, pero con la mayor tristeza tengo que comunicar que la otra mitad de Soft Cell, el maravilloso y brillante genio musical David Ball, falleció tranquilamente mientras dormía el martes por la noche” Marc Almond

De acuerdo con Almond, David Ball llevaba mucho tiempo enfermo y en los últimos años, su salud se había deteriorado considerablemente, aunque no reveló la causa de la muerte del tecladista de Soft Cell.

No obstante, se sabe que David Ball sufrió una fractura de columna vertebral y desarrolló como consecuencia neumonía y sepsis, lo cual lo llevó a un coma inducido durante 7 meses.

Y aunque no se confirmó que esta fuera la causa de muerte de David Ball, las complicaciones de la lesión y secuelas fueron el principal problema en su salud en sus últimos años.

En su comunicado, Almond, compañero y amigo de David Ball de Soft Cell, reveló que ambos acababan de terminar de grabar su último disco juntos llamado ‘Danceteria’, aunque aún no se dio la fecha de salida.