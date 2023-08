Christian Bach murió el 26 de febrero de 2019 y Humberto Zurita revela por qué mantiene en secreto la causa de su muerte.

Humberto Zurita siempre ha manifestado un profundo amor por quien fuera su esposa, la actriz Christian Bach; quien tenía 59 años de edad cuando murió.

La familia reveló en un comunicado días después de su muerte, que la actriz sufrió un paro respiratorio y esto le arrebató la vida.

Christian Bach de alejó del medio en 2014 y se especulaba que tenía una enfermedad que la mantenía postrada en una cama.

Su familia siempre negó esta versión, pero también trascendió que padecía cáncer de huesos.

La familia de Christian Bach siempre manifestó que la actriz quería mantener su vida privada y fuera del ojo público.

Es por eso que Humberto Zurita nunca va revelar la causa de muerte de Christian Bach, así se lo confirmó a Anette Cuburu en su canal de YouTube.

Humberto Zurita -de 68 años de edad- confirmó que Christian Bach padecía cáncer, pero se niega a dar más detalles como el tipo o cuánto tiempo lo padeció.

“Eso se va mantener en secreto, eso no lo puedo contestar. La gente sabe en general que ella agarró un cáncer, pero cuál fue su proceso y todo eso se queda con ella”

El esposo de Christian Bach menciona que la actriz quiso mantener su enfermedad en privado y por respeto a su memoria, así se va mantener.

“Es algo que nosotros le debemos a ellos, no es que nosotros queramos tener una secrecía. Para empezar a mí no me gusta hacer un show de mi vida, pero más que nada es un respeto a mi mujer”

Humberto Zurita