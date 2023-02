Danny Frank desmiente a Livia Brito y niega haberla golpeado; se dice desconcertado por sus declaraciones.

Livia Brito hizo duras declaraciones a Yordi Rosado y confesó que había sufrido violencia física y sexual en manos de su expareja Danny Frank.

La actriz de 36 años de edad, Livia Brito, narró que estuvo junto a Danny Frank durante once años y se enfrentó a situaciones complicadas.

En 2015 finalizaron su relación y Livia Brito aprovechó su entrevista con Yordi Rosado para hablar del abuso sexual que -presuntamente- sufrió en manos del colombiano.

Las declaraciones de Livia Brito fueron duros señalamientos para Danny Frank, quien tuvo replica en De Primera Mano y desmiente a la actriz.

Danny Frank -de 42 años de edad- menciona que está desconcertado por la historia que Livia Brito le contó a Yordi Rosado.

El cantante niega que haya abusado física y sexualmente de Livia Brito , pues explica que vivieron juntos cinco años.

Posteriormente Livia Brito se mudó a su propio apartamento, pero siguieron con la relación durante seis años más.

También desmintió que tenga problemas con el alcohol y se describió como una persona tranquila.

El cantante Danny Frank está casado y tiene un hija , por lo que reveló que a pesar de su matrimonio, Livia Brito lo siguió buscando.

“Nosotros terminamos después de 11 años y ella me siguió buscando. Nosotros terminamos en el 2015 y ella me siguió buscando, tanto así que mi mujer una vez habló con ella y le dijo que respetara, que no me siguiera buscando”

El cantante colombiano narra que Livia Brito lo siguió buscando tras terminar su relación, pero él ya estaba casado y fue su esposa quien le pidió a la actriz que ya no le hablara.

Según las declaraciones de Danny Frank, Livia Brito se terminó disculpando con su esposa: “Ella me seguía buscando”.

El argumento de Danny Frank es que no entiende que si le hizo tanto daño a Livia Brito, entonces por qué lo seguía buscando.

Por último, Danny Frank no piensa en demandar a Livia Brito, pero le pide que lo deje vivir tranquilo.

“Realmente no le veo caso (demandar) solo le pido a ella que no se siga metiendo conmigo o con mi familia (...) ella me seguía buscando a través de amigos, buscando mi número, pues la verdad no sé porque Livia no la volteado la página”

Danny Frank