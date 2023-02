Livia Brito ahora está luchando por ser mamá, mientras su ex Said Pichardo, acaba de ser detenido en CDMX, por presuntos nexos con el narcotráfico, pero ¿cómo fue su relación?

Apenas en 2016, Livia Brito se presumía más que enamorada de Said, el Caballero Urbano, como es el nombre artístico que se puso, pues hasta anillo de compromiso hubo.

Sin embargo, en 2019, Livia Brito -de 36 años de edad- anunció su ruptura con Said, el Caballero Urbano, porque cada uno quería caminos distintos.

Así que te contamos cómo se dio la relación entre Livia Brito y Said, el Caballero Urbano, -de 29 años de edad- mismo romance con el que casi llega al altar.

Said, el Caballero Urbano y Livia Brito. (YouTube/ SaiLi Oficial / Tomada de video)

Así fue el romance entre Livia Brito y Said, el Caballero Urbano

En 2016, Livia Brito comenzó a tener apariciones con Said Pichardo, conocido como ‘El Caballero Urbano’, por su desempeño en el mundo del reguetón.

Ese es el año en el que se cree comenzó su relación con el cantante y actor, quien en ese tiempo buscaba abrirse camino por el mundo de los reflectores.

La pareja se consideraba una de las más sólidas del espectáculo, pues incluso se llegaron a comprometer y hasta tenían un canal de pareja en YouTube.

Ahí fue donde Livia Brito contó que tras año y medio de soltería “le pedía al universo” que llegara a su vida “un hombre que no fumara, no tomara y la respetara”, y llegó Said, el Caballero Urbano.

Contaron que fue un amigo en común quien los presentó por las similitudes que tenían en su carácter, “es aburrido, no fuma, no toma, no le gusta ir de antro”.

Livia Brito reconoció que le emocionó que a Said, el Caballero Urbano, se enamorara “por mi persona y no por ser la actriz”, pues él ni topaba su trabajo en televisión.

Said, el Caballero Urbano, le pidió matrimonio a Livia Brito con un anillo de más de 4 millones de pesos

Todo iba excelente en la romance de Livia Brito con Said, el Caballero Urbano, pues incluso ya platicaban sobre su futuro juntos en su canal de YouTube y hasta anillo de compromiso hubo.

En 2017, Said, el Caballero Urbano, le pidió matrimonio a Livia Brito con un anillo de 4 millones 598 mil 312 pesos; sin embargo, el anillo no los unió para siempre.

Tiempo después de este compromiso, Livia Brito anunció que no llegaría al altar con el cantante, porque cada uno tenía un camino distintos, pese a que ya hablaban de su futuro.

En 2019 la actriz dijo fue en septiembre que terminaron y aludió a que tenían caminos distintos.

“Necesito encontrarme una persona que también tenga un corazón sano, que quiera tener una relación, que quiera tener familia”. Livia Brito, actriz.

Por otra parte, Said, el Caballero Urbano, contó que todo terminó de buena forma y para diciembre 2019 él seguía con su anillo de compromiso puesto.

“Fue un pacto que hicimos, que ella se quedara con el anillo que yo le di, era un anillo muy lindo de 250 mil dólares y yo me quedé con el mío”. Said, el Caballero Urbano, cantante.

Hasta hace dos años, Said, el Caballero Urbano, participó en ‘Guerreros’ un reality show de Televisa y en aquel entonces ya no quería volver a hablar de Livia Brito.

