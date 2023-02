Livia Brito contó que estuvo por 11 años -con varias pausas- con el cantante de salsa Danny Frank, y más allá de las infidelidades, acusó haber sido abusada física, sexual y psicológicamente.

Uno de los romances más recordados de Livia Brito, quien hoy tiene 36 años de edad, fue con Danny Frank, pero por el escándalo que se creó alrededor.

El cantante de salsa acusó a la actriz cubana de haberle sido infiel en diversas ocasiones con los actores con quienes trabajaba, pero ella reveló que nunca fue así.

Además de contar el motivo por el que nunca le respondió a su expareja de las acusaciones de infidelidad, reveló que fue violada en muchas ocasiones por Danny Frank.

En 2015, Livia Brito y Danny Frank, de 42 años de edad, rompieron su relación luego de 11 años como novios, y aunque él la acusó de infidelidad, ella hoy reveló que fue violada por su entonces pareja.

Livia Brito asistió al programa de entrevistas de Yordi Rosado por YouTube, espacio donde reveló el oscuro detrás que vivió en su relación con Danny Frank.

En aquel 2015 cuando se terminó la relación, el cantante de salsa dijo a varios medios de comunicación que ella le había sido infiel con varios actores con los que trabajaba.

Sin embargo, Livia Brito ocupó los micrófonos del canal de YouTube para desmentirlo y para contar que fue violada y abusada física y psicológicamente por Danny Frank los 11 años que estuvo con él.

La actriz explicó que si bien fueron 11 años juntos, la realidad es que rompieron en varias ocasiones, espacios donde ella intentaba algo más con otros hombres y que él después le señaló como infidelidades.

Explicó que nunca quiso desmentir lo dicho por Danny Frank, pues sabía perfectamente lo que había pasado y con eso se mantenía tranquila.

Y es que contó que la relación fue sumamente tormentosa, pues Danny Frank no solo la golpeaba, sino que la violó en múltiples ocasiones cuando llegaba borracho a su casa.

Incluso dijo que bajo el argumento de lo que profesa la religión cristiana, le decía que la mujer debía cumplirle con sexo “al marido”.

“Su mamá era muy cristiana, entonces él me decía, -esa es tu obligación porque la mujer tiene que darle sexo al marido”.

Livia Brito contó que fue violada en diversas ocasiones por Danny Frank y llegó un momento en que se vio orillada a ponerle clavos a la puerta para evitar el abuso.

La actriz se encontraba preparándose en el CEA y como edecán, cuando vivió el infierno con el salsero, pues cada que llegaba borracho la violaba.

Por ello, Livia Brito decidió ponerle clavos a la puerta para evitar el abuso, además de que “tenía que despertarme a las 6 am y él llegaba a las 5 am”.

“Yo le ponía clavos a la puerta para que no entrara y él rompía la puerta y pasaba… Yo le pedía que me dejara dormir, pero no le importaba”.

Livia Brito, actriz.