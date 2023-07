Danna Paola ni loca dejaría que sus hijos sigan sus pasos como actriz y revela las duras razones.

La carrera actoral de Danna Paola -de 28 años de edad- inició cuando ella tenía cinco años y debutó en la telenovela “Rayito de luz”.

El talento de Danna Paola la llevó a ser protagonista infantil de telenovelas como “María Belén” y “Amy, la niña de la mochila azul”.

Sin embargo, ser ‘actriz infantil’ marcó la vida de Danna Paola, pues no tuvo una infancia libre como otros niños.

Danna Paola pagó caro ser una estrella infantil y no dejaría que sus hijos siguieran sus pasos

La cantante estuvo en el podcats ‘Escuela de la nada’ junto a su novio Alex Hoyer y habló de cómo fue ser actriz infantil.

Danna Paola recordó que estudió en el Colegio Enrique Rébsamen -el que se cayó en septiembre de 2017- y cuando comenzó a actuar no volvió a tomar clases “normales”.

“Yo venía haciendo novelas toda la vida, fui María Belén (...) que bueno que ya no existen (la novelas infantiles) La verdad es que los niños trabajando siempre fue bien dark, yo no fui a la escuela nunca en realidad, me corrieron de todo tipo de escuelas en la que estuve” Danna Paola

La también actriz recuerda que al trabajar desde niña en las telenovelas, no tenía tiempo para estudiar, jugar e incluso dormir.

Danna Paola en la telenovela "María Belén" (Especial )

“Yo ni de pedo dejaría que mis hijos fueran niños actores, ya no existe ese mundo de niños actores en Televisa Niños, Televisa Niños acabó conmigo” Danna Paola

Danna Paola expresó que a pesar de que le era divertido actuar, ella no permitiría que sus hijos fueran niños actores por las exigencias.

“Yo me salía del set, eran 3 de la mañana, yo grabando en una playa, yo decía: ‘Estoy cansada, ya me quiero ir a dormir y me iba’ y era como, claro la niña lleva trabajando 18 horas” Danna Paola

Por si fuera poco, la vida de Danna Paola estaba expuesta al público hasta en sus momentos más vulnerables, como la ocasión que terminó en el hospital por culpa de un úlcera gástrica.

Danna Paola (Instagram/@dannapaola)

A sus 8 años, Danna Paola tenía éxito, fama y una úlcera gástrica

Danna Paola trabajaba hasta altas horas de la madrugada, cuando aún era una niña y esto afectó su desarrollo.

“Yo dormía en los sets, desvelarme, pasarme, yo tuve gastritis (...) Yo recuerdo sentir que quería ir a jugar y entonces obviamente no podía porque tenía que grabar el disco” Danna Paola

Por si fuera poco, Danna Paola era protagonista de la mayoría de novelas infantiles y la alejaban del resto de niños, lo que le molestaba pues no podía convivir.

“Como era la protagonista, siempre me crearon este rollo que a mí no me gustaba, de separarme del grupo y entonces fui una niña muy solitaria” Danna Paola

Danna Paola (Instagram/@dannapaola )

Además, la salud de la cantante se vio muy afectada por las exigencias en el set, ya que no comía a sus horas.

“Tengo una úlcera en el estómago por mal pasarme las comidas, yo acabé a los 8 años en el hospital” Danna Paola

Danna Paola reveló que esta etapa de su carrera, la sigue resintiendo y hasta ha tenido que trabajar con sus traumas infantiles, pues tuvo que vivir situaciones que no estaba acorde a su edad.

Pero no todo fue malo en su paso como actriz infantil, pues a sus 28 años puede presumir una trayectoria de 23 años.

Danna Paola es considerada la ‘Princesa del pop’ en México y ha tenido un éxito rotundo en su carrera como actriz y cantante.