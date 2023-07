Danna Paola sacó su lado más cursi y le prepara una romántica felicitación a su novio Alex Hoyer por su cumpleaños.

Danna Paola -de 28 años de edad- comparte con sus seguidores su emotiva felicitación para Alex Hoyer, quien el día de hoy cumple 26 años.

Danna Paola no dejó pasar la oportunidad de celebrar a su pareja y seguir explotando de amor por su bella relación que han mantenido por casi dos años.

Desde que se confirmó su noviazgo, Danna Paola y Alex Hoyer han demostrado abiertamente su amor en redes sociales, donde cada uno se le ve muy enamorado.

Ahora, la intérprete de “Mala Fama” ocupó sus redes sociales para mandarle un mensaje muy especial a su novio, Alex Hoyer, para desearle un feliz cumpleaños.

Danna Paola se mostró como toda una romántica al expresar las grandes cualidades de Alex Hoyer que la hicieron enamorarse de él, dejando en el pasado sus malas experiencias en el amor.

“Felices 26 mi cielo, celebrar tu vida es de las cosas que más hace feliz a mi corazón… Celebrar tu luz, tu alma, tu existencia, tu sentido del humor , tu talento, tu mente mágica y el corazón tan GIGANTE que tienes, amo verte crecer y que placer gozar la vida a tu lado and making our dreams come true.

Gracias por hacernos sonreír a todos los que te amamos.”

Danna Paola