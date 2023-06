A más de un año de la muerte de Debanhi Escobar, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna de un motel en Monterrey, sus padres rechazan que Danna Paola protagonice la bioserie que se ha venido planeando.

Como te informamos en SDPnoticias, la familia de Debanhi Escobar no descansará hasta que se esclarezca su muerte, por ello han decidido llevar el caso a la pantalla, lo que generó críticas ya que se les acusó de querer lucrar con el caso.

Sobre todo porque Danna Paola, de 27 años de edad, fue su elegida para personificar a Debanhi Escobar, quien murió a los 18 años de edad en abril de 2022, por lo que al enterarse se dijo agradecida y gustosa de apoyar en este proyecto.

Aunque los padres de Debanhi Escobar se dijeron contentos y agradecidos hoy dejan claro que no desean que la cantante se involucre.

Danna Paola dijo sí a la propuesta de Mario Escobar, quien la invitó a interpretar a Debanhi en una futura serie (Eduardo Díaz)

Danna Paola es rechazada por papás de Debanhi Escobar para interpretarla en bioserie

Dolores Bazaldua, madre de Debanhi Escobar, quien manifestó su interés por Danna Paola para personificar a su hija, hoy la descarta ya que no se realizará una bioserie sino un documental periodístico esto para evitar que se revictimice a su hija.

Sin embargo, da las gracias a la actriz de Élite por su apoyo:

“Estamos agradecidos por ese comentario que ella realizó y por hacerse al lado de nosotros, apoyarnos como mujer. Es un documental, sería lo más correcto para nosotros porque una serie, una miniserie, sería como una revictimización de Debanhi y no queremos nosotros hacer eso” Dolores Bazaldua, madre de Debanhi Escobar

Cabe señalar que hasta el momento no hay fecha para arrancar con la realización del documental que narrará los acontecimientos que rodean el feminicidio de Debanhi Escobar.

Debanhi Escobar (Especial)

Platanito no se ha disculpado por chiste sobre Debanhi Escobar, se quejan familiares

Por otro lado, aunque en noviembre de 2022, Platanito grabó un video de sí mismo pidiendo una disculpa a los padres de Debanhi Escobar por su desatinado chiste, Mario Escobar, asegura que no lo ha hecho.

Mario Escobar, de 52 años de edad, asegura que la familia no ha recibido una disculpa pública del comediante; no obstante, dejará el tema a un lado ya que sus abogados no le han comentado nada.

Asimismo agradece que el comediante, cuyo nombre real es Sergio Verduzco, de 50 años de edad, no haya hecho más chistes al respecto.