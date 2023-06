Poco a poco los sueños de Wendy Guevara se vuelven realidad. Y es que La Perdida siempre quiso codearse con la crema y nata del mundo de la farándula, lo que hoy está logrando.

Wendy Guevara, de 29 años de edad, no solo es una de las tiktokers más populares de la actualidad, también es habitante de La casa de los famosos México, y el interés de Danna Paola.

Así es, Wendy Guevara reveló dentro del reality de Televisa-Univisión haber tenido un encuentro con Danna Paola, quien resultó ser su fan.

El tema surgió cuando Apio Quijano, de 46 años de edad, dijo que Kabah no forma parte de los 2000′s Tour porque el concepto prioriza bandas y cantantes que no adornan sus canciones con coreografías.

Razón por la que Belinda, de 33 años de edad, y Motel forman parte del show, por lo que al escuchar esto a Wendy Guevara se le vino a la mente Danna Paola, de 27 años de edad.

“Yo conozco a Danna Paola”, dijo y enseguida reveló que se encontró con la cantante en una fiesta privada que ofreció Bad Bunny, de 29 años de edad, cuando vino a México.

“Ahí me encontré a Danna Paola, güey, y super linda”, dijo a sus compañeros, y aseguró que la artista la conoce y hasta ves sus TikToks.

“Me dijo: Ay me encantas Wendy. Y yo: ‘ay me conoces’, y Danna Paola me dijo que sí y yo cagada. ‘¿Neta me conoces? Y me dice: Sí, yo te veo, te he visto en tus tiktoks y todo”

Wendy Guevara