¿Quién fue María Elena Marqués? La famosa actriz y madre de Miguel Torruco, secretario de Turismo federal, que brilló en la Época de Oro del cine mexicano.

María Elena Marqués Rangel nació el 14 de diciembre de 1926 en Ciudad de México. Su incursión en el cine parece haber estado marcada por el destino. ¿Por qué?

La casualidad llevó a María Elena Marqués a ser vecina del cineasta Fernando de Fuentes, quien impactado por su belleza, convenció a sus padres de que la dejaran hacer un casting.

María Elena Marqués hizo tan buen trabajo, que su debut en el cine fue a los 16 años, con la película ‘Dos corazones y un tango’, en 1942.

Al año siguiente, la madre del actual Secretario de Turismo de México compartió escena con la mismísima María Félix, en la película Doña Bárbara.

Así, María Elena Marqués logró sumar tres décadas de exitosa carrera y más de 50 películas que formaron parte del cine de oro mexicano, compartiendo créditos con otras estrellas, como:

La carrera de María Elena Marqués no se limitó a tierra azteca. La madre de Miguel Torruco llegó a actuar en Hollywood, en las películas:

También, María Elena Marqués se desempeñó como cantante, llegando a grabar emblemáticas canciones rancheras y huapangos, como:

Asimismo, María Elena Marques tuvo un exitoso paso por la televisión, actuando en varias telenovelas y programas unitarios, hasta que a los 46 años decidió retirarse.

Cuando le preguntaron por qué decidió dejar la actuación a tan temprana edad, María Elena Marques respondió:

“Por miedo al sexo y a la violencia en las películas. Yo me retiré muy guapa y Arielada, por eso mismo no me gustaría regresar. Uno nace con la belleza que Dios le da y muere con la que uno merece

María Elena Marques, actriz