En los últimos meses a Danilo Carrera la vida lo ha sorprendido. Primero al ser elegido como protagonista de la nueva telenovela del productor Juan Osorio, de 65 años de edad.

Además de que en este tiempo encontró el amor. Danilo Carrera, de 34 años de edad, sale con una mujer, quien es parte de la realeza, que lo hizo soñar con el matrimonio y con la posibilidad de próximamente iniciar su propia familia.

En una paleta de tonos claros y oscuros, Danilo Carrera se enteró que su mamá tiene cáncer por lo que está dispuesto a dejar en pausa su carrera para ir a su lado para apoyarla en lo que necesite.

Por si fuera poco, esta semana el actor de origen ecuatoriano sufrió un accidente: un taxi lo atropelló saliendo de Televisa.

Danilo Carrera (@danilocarrerah / Instagram )

¿Mala suerte? Taxi atropella a Danilo Carrera

Aunque Danilo Carrera quería mantener en secreto su accidente, Televisa lo echó de cabeza y es que reporteros del programa Hoy lo captaron ingresando a la empresa en muletas.

Razón por la que el famoso confesó que ayer martes 21 de febrero, horas antes de iniciar grabaciones de la telenovela “El amor invencible” un taxi lo atropelló.

“Accidentes que pasan, son cosas que no tengo que contar, no creo que a la gente le interese mucho si me atropellan o no en la calle”, dijo y enseguida se río de sí mismo para posteriormente asegurar que está bien.

Previamente aseguró en sus historias de Instagram haber tenido un día loco...

Danilo Carrera (@danilocarrerah / Instagram)

En cuanto a la salud de su mamá, Danilo Carrera no quiso dar detalles y solo apuntó a decir que si debe dejar lo que más le gusta o abandonar un país lo hará ya que su familia es prioridad.

Atropellan a Danilo Carrera (Hoy / YouTube)

¿Angelique Boyer se burló del accidente de Danilo Carrera?

Por su parte, Angelique Boyer, de 34 años de edad, confirmo que su compañero de telenovela fue atropellado por lo que con un poco de humor, comentó:

“Ya sé, qué habrá sentido el taxista, imagínate atropellar a Danilo Carrera. Qué horror”, dijo e inevitablemente su entrevistador rio.

¿Angelique Boyer se burló del accidente de Danilo Carrera? (Hoy / YouTube)

Asimismo confirmó que Danilo Carrera está bien y que grabó excelente en su primer día “obviamente sin apoyar el pie que se lastimó”.

Así como deseó que sus heridas sanen pronto ya que desafortunadamente están iniciando las grabaciones.