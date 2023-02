Pasó lo que Danilo Carrera trataba de evitar. La prensa buscó al actor, de 34 años de edad, para hablar de su accidente, el cual casi le quita la vida.

Por lo que un tanto resignado, Danilo Carrera informó encontrarse bien así como detalló lo que ocurrió cerca de Televisa previo a iniciar grabaciones de la telenovela “El amor invencible”, la cual protagoniza junto a Angelique Boyer, de 34 años de edad.

Danilo Carrera sufre accidente (Hoy / YouTube)

Danilo Carrera da detalles de su accidente

Resulta que Danilo Carrera corría por la calle donde lo ha hecho desde hace 7 años. Aquel día todo transcurría normal hasta que un taxi lo atropelló.

Debido al reflejo del sol, el conductor no vio al actor de origen ecuatoriano y lo atropelló. Éste salió volando al menos 6 metros. Por la velocidad se rompió el parabrisas del auto y el actor quedó en el suelo, razón por la que gente lo rodeó e incluso la policía llegó.

No obstante, él se levantó y se percató que elementos de seguridad le estaban tomando fotos. Por su parte el taxista muy apenado le pidió disculpas y se puso a su disposición, razón por la que no demandará.

Danilo Carrera (Tomada de Video )

Danilo Carrera asegura haber librado la muerte por ser actor

Dado que su accidente no fue cualquier cosa pues tiene varios raspones, la espalda morada y una herida que traspasó la piel y afectó un músculo, Danilo Carrera se dice afortunado de contarlo ya que si no fuera por la actuación estaría muerto.

“Si no fuera porque hago mis stunts en las telenovelas y cuando me atropellan yo hago la escena o cuando me avientan de un balcón, no lo estoy aguantando, fue gracias a la carrera, gracias a las habilidades que te da la actuación que pude saltar”, explicó un tanto orgulloso.

Así como aseguró que el productor Juan Osorio, de 65 años de edad, se preocupó, pero él pidió continuar con las grabaciones ya que no piensa dejar de actuar dado que su familia depende de él.

Sin embargo, sí se alejará un tiempo de la televisión debido a que se reunirá con su mamá ya que le fue diagnosticado cáncer.