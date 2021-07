Daniela Parra desea ver a Ginny Hoffman en la cárcel

Daniela Parra se encuentra muy feliz después de haber visto a su papá a un mes de que fue detenido por presunto abuso sexual.

Héctor Parra continúa en el Reclusorio Oriente, sin embargo su hija Daniela Parra reveló que tiene miedo de que el actor se contagie de Covid-19, pues no pudo terminar su vacunación y solo cuenta con la primera dosis.

En entrevista para el programa Hoy, Daniela Parra aseguró que no perdona a Ginny Hoffman por lo que no le importa si termina en la cárcel.

Ginny Hoffman (Agencia México)

Daniela Parra a Ginny Hoffman: “”No le perdono que salga a llorar y hacerse la víctima”

Daniela Parra concedió una entrevista al programa Hoy donde señaló que pronto podrán comprobar la inocencia de Héctor Parra para que pueda salir de la cárcel.

En el video Daniela Parra volvió a arremeter contra Ginny Hoffman, luego de que señaló que la denuncia era una venganza contra su papá.

Daniela Parra fue contundente y aseguró que no le perdona lo que está pasando Héctor Parra, por lo que si termina en la cárcel no le importaría.

“No le perdono que salga a llorar y hacerse la víctima, no se lo perdono no se lo voy a perdonar nunca y si ella tiene que pagar tras las rejas, no tengo ningún problema” Daniela Parra

También aprovecho para responderle a Sergio Mayer, luego de que él señalará que ahora deben de presentar las acciones legales en su contra. Al respecto Daniela Parra señaló que pronto podrían presentar la demanda en su contra.

“Que no se apure, que no se preocupe que lo vamos a hacer, no necesitamos hacerlo ahorita. En dos quincenas creo, se le acaba el fuero y ahí nos veremos” Daniela Parra

Héctor y Daniela Parra (Agencia México )

Daniela Parra preocupada de que Héctor Parra se contagie de Covid-19

Durante su entrevista para el programa Hoy, Daniela Parra señaló que tiene miedo que Héctor Parra se contagie de Covid-19, pues solo cuenta con la primera dosis de la vacuna.

“Antes de que lo aprendieran tenía la primera dosis y pues no le tocó la segunda (…) Si me preocupa porque hay mucha gente allá dentro, entonces si me preocupa” Daniela Parra

Daniela Parra se mostró preocupada pues señaló que seguramente Héctor Parra tenga las defensas bajas.