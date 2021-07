Héctor Parra: Daniela Parra arremete contra Sergio Mayer, “La justicia no está a merced de tu propaganda”

Tras la detención de Héctor Parra por presunto abuso sexual en contra de Alexa Parra , su hija Daniela Parra se ha dedicado a defenderlo y asegurar que su papá es inocente.

El abogado de Héctor Parra reveló que ejercerán acciones legales en contra de Sergio Mayer por corrupción y tráfico de influencias.

Luego del anuncio, Daniela Parra compartió un video en el que se pronunció en contra de Sergio Mayer pues aseguró que ha intervenido para perjudicar a su papá Héctor Parra.

En su cuenta de Instagram, Daniela Parra habló sobre la detención de Héctor Parra y aseguró que hay varias irregularidades en el caso de su papá.

Daniela Parra le solicitó ayuda a la fiscala de la capital, Ernestina Godoy para que pudiera revisar el expediente de Héctor Parra.

En el video Daniela Parra destacó que hay pruebas que indican que su papá Héctor Parra es inocente y que fue detenido luego de que se manipuló su caso, ya que se le ocultó información al juez.

“Mi papá fue vinculado proceso hace aproximadamente un mes, aun cuando no había pruebas suficientes para hacerlo, de hecho hace unos días les compartió un pedazo de la audiencia donde el juez regaña al Ministerio Público por haberle ocultado información, decidió ocultarle a conciencia los dos peritajes”

De acuerdo con Daniela Parra, en el caso de Héctor Parra hay muchas preguntas que hacerse.

“Hay que preguntarnos muchas cosas, ¿por qué el Ministerio Público decidió ocultarle a conciencia los dos peritajes que favorecían a mi papá? ¿por qué decidió solo enseñarle el dictamen particular que no le favorecía? ¿Ahora el Ministerio Público decide qué le enseña al juez y que no? ¿Así funciona México, creando inocentes y culpables a voluntad?”

Daniela Parra