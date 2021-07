Héctor Parra está en la cárcel por venganza de sus ex, dice Aida Pierce

A un mes de que Héctor Parra fue detenido por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija Alexa Parra , su expareja Aida Pierce sale en su defensa.

En entrevista Aida Pierce habló sobre la situación de Héctor Parra y reveló que el actor podría estar en la cárcel por venganza de sus ex.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’ Aida Pierce no quiso revelar más detalles sobre la detención de su hijo Rubén Zerecero , quien se disfrazó de un adulto mayor para ser vacunado en la alcaldía de Coyoacán, CDMX.

Sin embargo Aida Pierce se mostró muy abierta en hablar sobre la detención de Héctor Parra y el difícil momento que a traviesa al estar un mes en la cárcel.

Aida Pierce señaló que una exnovia de Héctor Parra es la responsable de que el actor fuera demandado por Ginny Hoffman y su hija Alexa.

De acuerdo con Aida Pierce las cosas empezaron por Paulina Garriga , quien se habría acercado a ella para contarle cosas intimas de Héctor Parra.

“Es un tema muy delicado, pero si quisiera hablar porque creo que comenzó con esta señora Paulina Garriga, ella fue expareja de Héctor. Una vez estábamos haciendo una película, nos llevaron en un coche porque nos iba a transportar a otro lado, escuchó una voz de ella y me dijo que conocía a Héctor, que fue su novia”

Aida Pierce confesó que fue Paulina Garriga quien empezó a decir que Héctor Parra tenía comportamientos extraños con su hija.

Tras escuchar estas palabras Aida Pierce se habría puesto en contacto con Ginny Hoffman, para contarle esta situación.

“Se sentó conmigo y pienso que es una persona que está mal y me empezó a contar cosas muy íntimas de ellos, me decía que ha visto que Héctor sentó a su hija para ver una película. Yo busqué a Ginny porque él había tronado conmigo y le dije esto, yo no la conocía”

Aida Pierce