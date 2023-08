Daniel Bisogno está cansado de aparecer en las revistas y no porque deteste la fama sino porque le molesta que se hable de su vida privada, específicamente de sus excesos y su orientación sexual.

Por ello estaría usando sus influencias, o mejor dicho, su cercanía con Pati Chapoy para ponerle un alto a Chisme No Like, el programa que en los últimos meses se ha dedicado a investigar el estilo de vida de Daniel Bisogno.

Y es que hace un par de meses, Daniel Bisogno, de 50 años de edad, fue hospitalizado de emergencia debido a que se le reventaron unas várices en el esófago por lo que entre lágrimas confesó que pensó que moriría.

Ante esto, el conductor de Ventaneando prometió llevar un estilo de vida más sano ya que desea vivir muchos años por su hija, objetivo que parece haber olvidado.

Daniel Bisogno (Tomada de Video )

Chisme No Like capta a Daniel Bisogno saliendo de una fiesta

Por medio del programa de YouTube Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, ambos de 51 años de edad, se informó que Daniel Bisogno, pese a tener problemas de salud, sigue saliendo de fiesta.

De hecho se transmitió un video que muestra a Daniel Bisogno borracho, en compañía de dos jóvenes menores a 30 años, siendo detenido por la policía.

De acuerdo con los titulares, el conductor de Ventaneando fue detenido por conducir a exceso de velocidad y con la música a toda volumen; no obstante, solo le llamaron la atención y le pidieron fotografías posteriormente lo dejaron ir por ser famoso.

Daniel Bisogno y Ventaneando demandarán a Chisme No Like

A Daniel Bisogno no le gustó que Chisme No Like compartiera el video, por lo que habría pedido ayuda a Pati Chapoy, de 74 años de edad, para ponerles un alto.

La periodista se habría comprometido en apoyarlo y por ende buscó a Benjamín Salinas Sada, Director General de TV Azteca, quien les dio su respaldo.

Asimismo, de acuerdo al programa Argüende TV, se autorizó que el equipo legal de la televisora haga lo necesario para ponerle una restricción a Chisme No Like.