¿Pati Chapoy murió? Ella misma lo desmiente en vivo desde Ventaneando y muestra que se encuentra en perfecto estado de salud.

Este miércoles 19 de julio surgió el rumor en las redes sociales de que Pati Chapoy se encontraba internada por un paro respiratorio.

Para evitar más especulaciones sobre su estado de salud, Pati Chapoy -de 74 años de edad- utilizó unos momentos de Ventaneando para desmentir todos los rumores.

Cansada de todas las especulaciones sobre su estado de salud, Pati Chapoy señaló en Ventaneando que ya había tomado medidas legales.

Sin embargo, tal parece que la cuenta que inició el rumor solo para tener publicidad y demostrar que los conductores de Ventaneando la siguen pese a que se quejan que todo lo que dice son mentiras.

Durante la tarde de este miércoles 19 de julio trascendió la noticia de que Pati Chapoy había sido hospitalizada luego de que habría sufrido un paro respiratorio.

La cuenta de Twitter ‘La Oreja TV’ difundió la noticia de que Pati Chapoy se encontraba delicada de salud, por lo que de inmediato se encendieron las alarmas.

La noticia de inmediato se viralizó y es que hace algunas semanas Daniel Bisogno -de 50 años de edad- estuvo al borde de la muerte.

Para evitar que surgieran más especulaciones sobre su estado de salud, Pati Chapoy recurrió a su cuenta de Twitter para desmentir que se encontraba hospitalizada.

Pati Chapoy también compartió un video en donde se mostró molesta por los rumores sobre su estado de salud.

Desde el estudio de Ventaneando, Pati Chapoy dejó en claro que se encontraba bien y que estaría en vivo desde el programa de espectáculos.

“Hola, me estoy enterando que de pronto un portal que se llama La Oreja, dice que me internaron de urgencia y no. Estoy aquí en vivo, me van a ver a la una de la tarde, con este vestido, estamos trabajando aquí en el foro de televisión Azteca, aquí está Pedrito Sola, está Rosario Murrieta... Así es que, por favor no inventen”

Pati Chapoy