¿Daniel Bisogno tuvo una experiencia ‘paranormal’ mientras estuvo en terapia intensiva? Relató lo que vivió mientras se encontraba inconsciente.

Tal y como lo había prometido a su regreso a Ventaneando, Daniel Bisogno -de 50 años de edad- volvió a aparecer en el programa el jueves 25 de abril.

Durante su intervención, Daniel Bisogno relató la experiencia que vivió mientras estuvo intubado en el hospital.

Y es que Daniel Bisogno confesó que él vivió una experiencia completamente diferente, aunque sabía que se encontraba consciente de que estaba enfermo.

Sin embargo, está travesía no la vivió solo y es que una recordada actriz del Cine de Oro estuvo con él, ¿será que fue por él?

Daniel Bisogno revela que una fallecida actriz lo acompañó mientras estaba inconsciente en el hospital

Tras pasar momentos muy complicados de salud, Daniel Bisogno regresó a Ventaneando con el objetivo de aparecer solo dos días para continuar con su recuperación.

En espera de su trasplante de hígado, Daniel Bisogno volvió al trabajo y ha demostrado que se mantiene con su gran sentido del humor.

Daniel Bisogno (@alexbbisogno / Instagram)

Durante su segundo día de regreso a Ventaneando, Daniel Bisogno sorprendió al revelar la experiencia ‘paranormal’ que vivió mientras se encontraba inconsciente.

Daniel Bisogno señaló que en ese tiempo que estuvo intubado vivió otra realidad fuera de realidad, pero aún no logra descifrar si fue un sueño o alucinación o un delirio, ya que para él fue muy real.

En ese sentido, Daniel Bisogno destacó que él nunca sintió que estuvo presente en el hospital.

“Para mí yo no estuve nunca en el hospital de manera presencial, yo estuve en otro lado” Daniel Bisogno

Ya que para Daniel Bisogno, él se encontraba como en un hospital en la playa, en donde lo atendían muy bien.

“Imagínese que desperté en un hospital que era igual el mismo, pero había cactus, entonces yo pensé que era una versión de playa del hospital. Me bañaba yo me acuerdo que muy a gusto como en plástico, me bañaba una enfermera” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno relató que durante los días no estuvo solo, ya que la fallecida actriz Isela Vega estuvo con él.

“Me dicen que hay una fiesta en la noche, que si quiero ir, voy y camino por una calle que parece de playa y me encuentro con Isela Vega, que en paz descanse. Ella fue mi guía espiritual durante todo mi trayecto, Isela Vega” Daniel Bisogno

Isela Vega (@iselavegaoficial)

De acuerdo con Daniel Bisogno, Isela Vega -actriz mexicana que murió en marzo de 2021- intentó calmarlo en todo momento e incluso recordó que le pusieron una película que no había visto.

“Me decía ‘tu tranquilo, ya relájate, todo va a estar bien’, y me empezó a dar la vuelta. La fiesta era que pasaban una película en la pared de Isela Vega y sí existe la película, no la había visto” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno puntualizó que para él fueron vivencias, pues incluso se tuvo que arrastrar en la cena, porque sabía que no podía caminar.

“No crean que es cosa de que me acuerdo, no, yo viví eso (...) me acuerdo que como no podía caminar y me tenían amarrado, me tuve que arrastrar a la cena, me arrastré gateando hasta un sillón redondo donde me deposité” Daniel Bisogno

En su plática, Daniel Bisogno señaló que cree que en ese momento le subieron la dosis del analgésico, ya que estuvo en ese sillón por tres días.

“Estuve como tres días, seguramente tuvieron que subir la dosis de analgésicos, para que estuviera yo relajado” Daniel Bisogno

En su intervención, Daniel Bisogno confesó que no sabe qué fue real y qué fue parte de su experiencia ‘paranormal’.

Daniel Bisogno confiesa que en su sueño sintió que se querían pasar de lanza con él

Daniel Bisogno señaló que cuando volvió a recuperar la conciencia se dio cuenta que Isela Vega se encontraba con él, por lo que le pidió comida.

“Me dijo buenos días, ¿qué quieres desayunar?, el desayuno no llegó (...) así viví días y noches con una historia totalmente distinta” Daniel Bisogno

Aunque estaba consciente de que estaba hospitalizado, Daniel Bisogno señaló que incluso realizó un viaje a Houston.

“Nos íbamos a Houston, yo sabiendo que estaba enfermo en el hospital” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno también recordó que querían hacer un programa de televisión y él se encontraba preocupado porque sabía que pertenecía a TV Azteca.

“Todos los doctores, que eran 10, iban conmigo, queriendo hacer un medio de comunicación, querían hacer un programa de televisión; pasaban los días y seguía más cercano a las grabaciones. Luego, insulté a un doctor que estaba en la recepción” Daniel Bisogno

En su conversación, Daniel Bisogno reveló que se encontraba muy avergonzado porque entre sueños sintió que una enfermera se pasaba de lanza y espera que no exista, porque le dijo muchas cosas.

“No sé si es verdad o mentira, porque tuve que apretarle la mano a una de las enfermeras que se estaba pasando de lanza (...) nos la llevamos a Houston, pues allá no me hizo caso, entonces no me podía parar (...) yo lo sufrí todo, yo le decía a esta enfermera que espero que no exista porque si me la encuentro, no sabes todo lo que le dije, porque no me hacía caso de que ya me tenía que ir” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno (Tomada de Video )

Daniel Bisogno destacó que por culpa de la enfermera perdió su vuelo de regreso y por eso se había molestado mucho.

“Tenía las piernas atrapadas porque estaba amarrado. Entonces, le decía a esa enfermera que espero que no exista, no me hacía caso, ya me quería ir, ya se habían ido todos, no llegaba yo al vuelo de regreso” Daniel Bisogno

También destacó que uno de los exmaridos de Isela Vega se metía en su cama y lo tocaba de manera indebida y aunque trataba de hablar con Isela, no podía.

“No me acuerdo de haber tomado el vuelo de regreso, pero ya estaba en la playa, Isela me recibía en el aeropuerto. Y luego venía uno que fue marido de Isela y quiso meterse a la camilla conmigo y tocarme de forma indebida” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno confiesa que su hermano cree que está loco tras contarle su experiencia ‘paranormal’

Al despertar, Daniel Bisogno destacó que pensó que todo era real y que lo iban a bañar en la playa, pero eso no pasó.

“No me podían desintubar porque no tenía fuerza en el pulmón, ya cuando regreso, seguía pensando que estaba en ese cuarto donde estaba en el sillón redondo” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno señaló que tras la experiencia que vivió no puede ver ni a los doctores ni a Isela Vega.

“Si veo a Isela Vega en una película, olvídate, no puedo ver ni a doctores, ni a Isela Vega” Daniel Bisogno

En su intervención, Daniel Bisogno señaló que no quiso hablar con los doctores de lo que vivió, pero si le dijo a su hermano, pero solo lo tiraba de loco.

“A mí hermano sólo alcancé a decirle, tengo que hablar contigo, me tienes qué decir la verdad de lo que pasó y mi hermano me tiraba de a loco” Daniel Bisogno