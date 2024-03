¿Cómo está Daniel Bisogno? El conductor reaparece en Ventaneando para hablar sobre su estado de salud, aunque no todo son buenas noticias.

Luego de más de un mes de haberse ausentado de Ventaneando, Daniel Bisogno -de 50 años de edad- regresó al programa de espectáculos.

En medio de varios rumores sobre su estado de salud, Daniel Bisogno mostró que va mejorando luego de que permaneció varios días intubado y en terapia intensiva.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para Daniel Bisogno, y es que confesó que aún no puede regresar a Ventaneando porque no está al 100 % en su salud.

Pese a todo, Daniel Bisogno se mostró optimista y aseguró que pronto va a regresar a Ventaneando.

Pati Chapoy -de 74 años de edad- confesó la decisión que tomaron en Ventaneando para evitar que se generaran especulaciones sobre el lugar de Daniel Bisogno en el programa.

Daniel Bisogno ( bisognodaniel / Instagram @ bisognodaniel)

¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 22 de marzo?

Por primera vez después de salir del hospital, Daniel Bisogno se dejó ver y habló sobre su estado de salud luego de que estuvo en terapia intensiva.

Todo sucedió durante la emisión del viernes 22 de marzo de Ventaneando, en donde Daniel Bisogno tuvo la oportunidad de hablar con sus compañeros:

Pati Chapoy

Pedro Sola, de 77 años de edad

Mónica Castañeda, de 44 años de edad

Ricardo Manjarrez, de 39 años de edad

Daniel Bisogno reapareció para hablar sobre su estado de salud luego de que estuvo hospitalizado por aproximadamente un mes.

Con su sentido del humor, Daniel Bisogno puntualizó que sólo en Ventaneando se dijo la verdad sobre su estado de salud.

“No hay nadie en casa, se les extraña con todo el corazón. Estoy muy bien Paty, la verdad es que hay una gran mejoría ya estoy aquí en la casa ustedes estuvieron informando puntualmente qué era lo que sucedía conmigo con la única verdad que es la que da ‘Ventaneando’ público querido” Daniel Bisogno

En su conversación, Daniel Bisogno confesó que ha mostrado gran mejoría, pero lamentablemente aún no ha podido recuperar su movilidad y actualmente tiene un 85%.

“Ya afortunadamente logré salir del hospital, estoy aquí en la casa, prácticamente con un 85 por ciento de movilidad, porque como estuve muchos días en terapia intensiva y estuve varios días intubado” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno ( bisognodaniel / Instagram @ bisognodaniel)

En ese sentido, Daniel Bisogno confesó que está tomando terapias dos o tres veces al día para poder recuperar su movilidad.

“Entonces no moví el cuerpo durante 19 días. A partir de ahí la movilidad se puso difícil, ya con las terapias que estoy tomando diario y todo el día me tomo 2 o 3 para avanzar rápido” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno puntualizó que tras las dificultades a las que se enfrentó, ya se encuentra mejor.

“Igual la cuestión pulmonar por la infección abarcó hasta el pulmón y a fin de cuentas todo se controló y se superó y ahorita estamos en un muy buen momento ya con todos los resultados que han salido hasta el día de hoy” Daniel Bisogno

Como lo ha hecho en emisiones anteriores, Daniel Bisogno hizo referencia a la cantidad de estudios a los que se ha sometido en los últimos meses.

“Y miren que me he hecho no sabe usted cuantos estudios, no hay número, por eso luego dicen que, si me ven en el hospital en tal lado, estudio tras estudio pero hasta ahorita todo está bien” Daniel Bisogno

¿Cuándo regresará Daniel Bisogno a Ventaneando?

Daniel Bisogno mostró sus deseos de poder regresar a Ventaneando, aunque sabe que no lo va a poder hacer hasta que ya se encuentre más recuperado.

“Yo no puedo vivir sin estar ahí en Ventaneando, en la pantalla con ustedes, pero me tengo que acostumbrar tantito en lo que me recupero y quedo perfecto, al 100, para poder estar ahí” Daniel Bisogno

Los conductores de Ventaneando no dejaron de mostrarle cuánto lo extrañan y todos los mensajes de cariño que ha recibido.

Sin embargo, Pati Chapoy dejó en claro que no será hasta que los doctores confirmen que Daniel Bisogno ya está bien y no tenga riesgo de otra recaída.

Pati Chapoy, incluso, confesó que la producción había tomado la decisión de retirar su sillón de Ventaneando para evitar rumores sobre su posible salida del programa.

Daniel Bisogno puntualizó que él espera que sea pronto su regreso pues consideró que cree que en unas semanas más ya podrá retomar su trabajo y bromeó con el hecho de que había hecho la videollamada para que “no se les olvide que aquí ando”.

A lo largo de su conversación, Daniel Bisogno no dejó de bromear sobre su situación.

“Ha sido difícil porque tuve más ingresos que Doña Silvia Pinal el año pasado (…) tengo más portadas que Ninel Conde, más ingresos al hospital que Doña Silvia Pinal, no cualquiera” Daniel Bisogno

Ventaneando (Tomada de Video )

Daniel Bisogno aseguró que hay “Bisogno para rato” luego de sus problemas de salud

De manera contundente, Daniel Bisogno aseguró que ya se encuentra fuera de peligro luego de los difíciles momentos que vivió.

“Estamos fuera de todo tipo de peligro en cuanto a la infección tan fuerte que tuve, que abarcó pulmón, que abarcó tórax, empezó en el estómago y se subió al pulmón, pero estuve varios días con tratamiento fuerte y logramos salir de ahí” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno se mostró muy agradecido con su familia, pues destacó que ellos han estado al pendiente de su salud.

“Ha sido una muestra de cariño de mi familia, a la cual agradezco profundamente” Daniel Bisogno

Aunque no dudó en bromar con esta situación al puntualizar que su casa ya parece una comuna, ya que se está quedando con su hermano Alex Bisogno, su novia, Íñigo y su hermana Ivette.

Además de que su hija Michaela lo visita constantemente y espera que ya pueda jugar con ella como antes.

“No sé qué está peor o dónde hago más corajes, pero ya estamos aquí en la casa viviendo como en una comuna hippie” Daniel Bisogno

Antes de terminar su entrevista, Daniel Bisogno puntualizó que se encuentra bien y pidió que ya no inventaran rumores sobre su estado de salud.

“Vamos a salir, estamos saliendo de esta y tienen Bisogno para rato, así que no inventen por ahí. Aquí estoy y estamos muy bien” Daniel Bisogno