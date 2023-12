En pleno viaje, Cynthia Klitbo llama “flojos” a los viejitos que usan silla de ruedas y pueden caminar y las críticas en su contra no se hacen esperar.

Cynthia Klitbo se encuentra nuevamente en la polémica luego de que atacó a las personas de la tercera edad que utilizan sillas de ruedas cuando si pueden caminar.

Sin importarle que se encontraba con su familia, Cynthia Klitbo -de 56 años de edad- lanzó su polémico comentario y de inmediato las personas la criticaron.

No es la única polémica que ha protagonizado Cynthia Klitbo a unos días de finalizar el año y es que también se peleó con Laura Zapata, de 67 años de edad.

Tras una guerra de declaraciones, Cynthia Klitbo se mostró harta de su pelea con Laura Zapata y aseguró que solo se enfocaría en sus nuevos proyectos.

Pero a unos días de estas declaraciones, Cynthia Klitbo vuelve a estar en el ojo de la polémica por sus declaraciones en contra de las personas de la tercera edad.

Cynthia Klitbo (Agencia México)

Cynthia Klitbo tacha de “flojos” a los viejitos que utilizan una silla de ruedas cuando pueden caminar

Al igual que varios famosos, Cynthia Klitbo presumió en sus redes sociales que viajaría para pasar estos últimos días del 2023.

En su cuenta de Instagram, Cynthia Klitbo compartió un video al que denominó “viaje del grinch” en el que se mostraba a bordo de un avión.

Cynthia Klitbo empezó su video presumiendo que se encontraba viajando con su familia rumbo a Nueva York, Estados Unidos.

Sin embargo, Cynthia Klitbo decidió arremeter en contra de las personas de la tercera edad que utilizan silla de ruedas cuando pueden caminar.

Cynthia Klitbo calificó de “flojos” a los viejitos que utilizan la silla de ruedas ya que considera que de esa manera van a pasar más rápido.

La crítica de Cynthia Klitbo incluso salpicó a su mamá pues destacó que ella era de esas personas y el día que se rompió la cadera le dijo que ahora si iba a necesitar la silla de ruedas.

“Por favor, sí son viejitos no sean flojos porque les va a pasar como a mi mamá, que por andar siempre en la silla de ruedas para pasar más rápido, el día que se rompió la cadera le dije ‘ves, querías silla de ruedas’” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo (@laklitbocynthia / Instagram)

Visiblemente molesta, Cynthia Klitbo consideró que “es de mal gusto” que un viejito utilice la silla de ruedas cuando puede caminar.

Y es que de acuerdo con Cynthia Klitbo, solo lo hacen para poderse saltar toda la fila.

“Entonces es de muy mal gusto que seas un anciano que puedes caminar y pides la silla de ruedas para que entonces te vueles toda la fila” Cynthia Klitbo

Tras los duros comentarios de Cynthia Klitbo, su hermano intentó calmar la situación al señalar que no era cierto.

Pero Cynthia Klitbo señaló que si pensaba eso e incluso siguió con las críticas a destacar que al usar tanto la silla de ruedas, los viejitos no se ejercitan y por eso su cuerpo sufre afectaciones.

Cynthia Klitbo aseguró que ella será una anciana nice y siempre va a caminar.

“Si es cierto, porque ahí viene uno temprano y los ves cómo se levantan y había uno que le digo ‘mira, por eso tiene la panza que tiene, míralo’, ¡qué feo!, yo no voy a ser una anciana como esas, yo voy a ser una anciana nice, voy a caminar” Cynthia Klitbo

Estas son las críticas que recibió Cynthia Klitbo por llamar “flojos” a los viejitos

El video de Cynthia Klitbo de inmediato se viralizó en las redes sociales y muchos tundieron a la actriz por llamar “flojos” a los viejitos.

Usuarios criticaron a Cynthia Klitbo pues aseguraron que muchas de las personas de la tercera edad utilizan la silla de rueda por necesidad.

Y es que le recordaron a Cynthia Klitbo que las personas mayores no solo usan la silla de rueda porque no pueden caminar, sino porque suelen cansarse más y no pueden caminar trayectos largos.

Incluso, otros le han señalado que ya esperan que llegue Cynthia Klitbo a esa edad a ver si no también utiliza una silla de ruedas.

Tras las críticas que recibió, Cynthia Klitbo compartió que ya había llegado a Nueva York e incluso compartió un video que algunos consideraron como una respuesta a sus retractores.