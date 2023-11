“Gusano amorfo infame patas de molcajete”, fue como Laura Zapata bautizó y describió a un chismoso en Secretos de Villanas 2, pero Cynthia Klitbo salió a defenderlo.

La cosa en Secretos de Villanas 2 se puso intensa cuando Laura Zapata -de 67 años de edad- insultó a un chismoso de Imagen Televisión, contando la forma en que la traicionó.

Y aunque una más contó lo que también le hizo la persona, Cynthia Klitbo -de 56 años de edad-, prefirió dejarlas hablando solas, porque es cercana y quiere mucho al chismoso.

Gustavo Adolfo Infante pone a pelear a Cynthia Klitbo y Laura Zapata en Secretos de Villanas 2

Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- está dando de qué hablar en Secretos de Villanas 2, cuando puso a pelear a dos sin siquiera ser participante del programa.

Gustavo Adolfo Infante, periodista. (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

Se trató de Cynthia Klitbo y Laura Zapata quiénes se hicieron de palabras por Gustavo Adolfo Infante; la primera por defenderlo y la segunda por tundir.

Laura Zapata contó en presencia de Cynthia Klitbo y Gaby Spanic -de 49 años de edad-, lo que vivió cuando Gustavo Adolfo Infante “me mordió la mano”, refiriéndose a una traición.

Sin embargo, Cynthia Klitbo no se quedó callada, pues se negó a ponerse del lado de sus compañeras en Secretos de Villanas 2, diciendo “a mí no me ha hecho nada”.

La actriz Cynthia Klitbo dijo que no podía ponerse del lado de ninguna de ella, pues Gaby Spanic también contó lo que el chismoso la hizo pasar, porque ella no ha tenido la misma experiencia.

Ante las declaraciones, Laura Zapata arremetió contra Cynthia Klitbo y la tacho de ser una falsa feminista, señalando que si tienen que matarla para que la defienda.

“Cynthia Klitbo: Una cosa es el feminismo y la sororidad cuando hay feminicidios, cuando hay abusos de mujeres. Laura Zapata: ¡ah! ¿Nos tienen que matar para que me defiendas?”. Conversación entre Cynthia Klitbo y Laura Zapata.

Cynthia Klitbo le hizo saber que eso no tiene qué ver con el feminismo y que simplemente, ella tenía otra experiencia con Gustavo Adolfo Infante, además de que no lo cree machista por como trata a las mujeres de su familia.

“Yo creo que cada quien se debe hacer la opinión de una persona y yo, respeto y si él se portó mal con ellas, pues está bien (...) Me da mucha cosa el tema, porque a mí me ha ayudado mucho, varias personas lo queremos, cada quien habla como le va en el baile”. Cynthia Klitbo, actriz.

Aunque Cynthia Klitbo defendió su punto sobre el periodista de espectáculos, prefirió levantarse y dejarlas hablando, porque no estaba dispuesta a seguir oyendo como ofendían a su amigo.

Gustavo Adolfo Infante agradece a Cynthia Klitbo que lo defienda y ve injusto que Laura Zapata lo critique por su físico

Gustavo Adolfo Infante dio de qué hablar en Secretos de Villanas 2, porque Laura Zapata arremetió contra él y Cynthia Klitbo lo defendió, y el periodista ya está bien enterado de todo.

En su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante se posicionó sobre lo que dijeron en Secretos de Villanas 2 y agradeció a Cynthia Klitbo de haberlo defendido.

Sin embargo, ventiló mucho de Laura Zapata buscando defenderse y amenazarla si seguía hablando de él en ese programa u otro.

Por otra parte, como Laura Zapata lo llamó “gusano amargo infame patas de molcajete sin cuello”, Gustavo Adolfo Infante dijo no ver justo que hablen de su físico, situando que él tiene mucho que decir sobre ella e incluso Gaby Spanic y sus operaciones.