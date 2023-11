Cynthia Klitbo la llama “sapo” y Laura Zapata le responde así

Aunque Cynthia Klitbo asegura ser una mujer que no se pone a la altura de cualquiera pues es una dama, no puede evitar ser grosera con Laura Zapata.

Además de llamarla “sapo” y asegurar que sus hermanas no la quieren, ahora Cinthya Klitbo minimiza la carrera de Laura Zapata frente a la de Lucía Méndez.

Y es que recientemente Lucía Méndez, de 68 años de edad, la defendió de los ataques de Laura Zapata, con quien terminó mal tras grabar el programa “Siempre reinas”.

Queda claro, el pleito entre estas villanas de telenovelas se hace más grande e inevitablemente las famosas comienzan a tomar partido.

Por la prensa, Laura Zapata -de 67 años de edad- ya se enteró que Cynthia Klitbo sigue refiriéndose a ella como un “sapo”, por lo que cree que sus palabras son el resultado de consumir drogas y alcohol.

Así como Laura Zapata se burló de que Cynthia Klitbo jure y perjure que ni sus hermanas la quieren pues asegura no la conoce pues únicamente han convivido en proyectos laborales.

“Imagínate que me digan sapo, perro, cara de lagartija... Cuando las personas emiten una opinión personal y alguien se ofende pues quiere decir que esa opinión cayó en el lugar preciso, a mí esas opiniones no me ofenden ni me mueven el copete”

Laura Zapata