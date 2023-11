Cynthia Klitbo -de 56 años de edad- le dijo “sapo” a Laura Zapata -de 67 años de edad- y hasta se atrevió a burlarse de su pasado familiar.

El reality show “Secretos de villanas” arrancó su segunda temporada, en la que Laura Zapata revivió una denuncia que años atrás hizo Cynthia Klitbo contra un primer actor.

Esto parece haber molestado a Cynthia Klitbo, pues Laura Zapata reveló que su colega la bloqueó del chat donde se comunican las integrantes de “Secretos de villanas”.

Cynthia Klitbo llama “sapo” a Laura Zapata

En declaraciones recogidas por la periodista Berenice Ortiz, Cynthia Klitbo habló de lo dicho por Laura Zapata.

Aunque al principio dijo no querer hablar de alguien que no está a su mismo nivel, instantes después Cynthia Klitbo se refirió a Laura Zapata como un “sapo”.

Cynthia Klitbo y Laura Zapata (Especial)

Asimismo, dijo no tener intenciones de permitir que Laura Zapata la use para acaparar los reflectores, como ya lo ha hecho con otras compañeras:

“Yo no puedo hablar de nadie que no está a mi mismo nivel, perdóname tú lo sabes, y yo soy una libélula, una luciérnaga y la señora es un sapo, y no le voy a dar permiso de que se venga (conmigo), ya se fue con mi comadre La Méndez”. Cynthia Klitbo

De igual forma, Cynthia Klitbo dijo que se preocuparía si alguna mujer a quien admira hablara mal de ella, cosa que no sucede con Laura Zapata.

A quien volvió a llamar “sapo” para evitar decir su nombre:

“Lo que diga esa señora verdaderamente ¿qué tiene de importancia?, si me lo dijera Ángeles Mastretta, Sabina Berman, Adela Micha, Azela Robinson, Ofelia Medina, que esas son mis amigas, me preocuparía, pero no voy a dar ni un centímetro ni para mencionar el nombre de ese sapo”. Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo (Agencia México)

Las interrogantes sobre Laura Zapata continuaron, por lo que Cynthia terminó soltando un duro comentario contra la hermana mayor de Thalía.

Quien fue criada por su abuela Eva Mange, cuando su mamá decidió iniciar una nueva familia con el criminólogo Ernesto Sodi Pallares.

“Yo no tengo tiempo de ponerme a hablar de personas que no están a mi altura, perdón (…) a mí mi mamá si me quiere, bueno, sí me quiso...” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo continuó diciendo que a diferencia de Laura Zapata, quien lleva años peleada con sus hermanas, a ella sus familiares la defienden a capa y espada:

“... mis hermanas me idolatran (…) a ella no la quiere su familia, entonces de ver eso le tengo una eterna y profunda compasión, porque siempre tiene que estar buscándole veneno a alguien, ¿pues no me acusó casi de mataviejitas?, y nunca me pidió disculpas de la difamación” Cynthia Klitbo

Esto fue lo que hizo Laura Zapata para desatar el enojo de Cynthia Klitbo

En el inicio de la segunda temporada de “Secretos de villanas”, Laura Zapata se le fue a la yugular al periodista Gustavo Adolfo Infante y Cynthia Klitbo lo defendió, provocando el enojo de su colega.

Acto seguido, Laura Zapata revivió las denuncias de acoso sexual que en 2019 hizo Cynthia Klitbo contra Jesús Ochoa -de 63 años de edad-.

Laura Zapata contó que cuando fue candidata a secretaria general de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) invitó a Cynthia Klitbo a ser parte de su equipo.

Pero ella se negó y después apareció en la planilla de Jesús Ochoa, para un año después salir a denunciar al mencionado actor por presunto acoso.

“No es que esté molesta, pero me di cuenta de la clase de persona que es Cynthia y terminó pagándolo. Ella acusó a Jesús de agresión sexual. De que la espiaba, de que se había sacado el miembro y se lo había puesto en el hombro, un asco” Laura Zapata

Laura Zapata afirmó que tras lo sucedido, Cynthia Klitbo “casi casi me pidió perdón” y le pidió volver a competir, ofreciéndole ayuda para derrotar a Jesús Ochoa.